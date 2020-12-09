💔 Грусть «МЮ»: лидировал в группе, но за два тура скатился в Лигу Европы

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» претендовал на выход из группы. На старте все было хорошо: «МЮ» выиграл три матча из четырех (проиграл «Истанбулу»), дома уничтожил «Лейпциг» (5:0), в гостях победил «ПСЖ» (2:1) и шел первым. Но в пятом туре проиграл «ПСЖ» и подвинулся на второе место.

К шестому туру «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Лейпциг» набрали по девять очков. Чтобы выйти в плей-офф ЛЧ, «МЮ» нужно было только не проиграть «Лейпцигу». Получилось вот так (еще один гол «Лейпцига» был отменен из-за офсайда):