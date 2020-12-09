Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов
Футбол
РБ Лейпциг
Поделиться:
Комментарии:
0
#Манчестер Юнайтед #Лига чемпионов #Футбол #РБ Лейпциг

💔 Грусть «МЮ»: лидировал в группе, но за два тура скатился в Лигу Европы

09 декабря, 01:13

«Лейпциг» вернулся после 0:5.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» претендовал на выход из группы. На старте все было хорошо: «МЮ» выиграл три матча из четырех (проиграл «Истанбулу»), дома уничтожил «Лейпциг» (5:0), в гостях победил «ПСЖ» (2:1) и шел первым. Но в пятом туре проиграл «ПСЖ» и подвинулся на второе место.

К шестому туру «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Лейпциг» набрали по девять очков. Чтобы выйти в плей-офф ЛЧ, «МЮ» нужно было только не проиграть «Лейпцигу». Получилось вот так (еще один гол «Лейпцига» был отменен из-за офсайда):

Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Анхелиньо 2
Айдара 13
Клюйверт 69
3:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Фернандеш 80
Конате 82

⭕️ «Манчестер Юнайтед» пропустил от Анхелиньо на второй минуте (1:49). Так быстро «МЮ» не пропускал с октября-2012, когда играл с «Брагой». На 13-й минуте Анхелиньо ассистировал во втором голе (кстати, он принадлежит «Манчестер Сити»).

⭕️ «Манчестер Юнайтед» пропустил 3+ гола подряд в матчах Лиги чемпионов впервые с 2003 года. Тогда дважды это сделал «Реал».

⭕️ «Манчестер Юнайтед» занял третье место и сыграет в плей-офф Лиги Европы. В сезоне-2016/17 он ее выигрывал.

И радость «Лейпцига», который сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: imago-images / global look press
Что творилось в параллельном матче
Скандалище в ЛЧ. «Истанбул» и «ПСЖ» остановили матч из-за расизма. Судья назвал помощника тренера «черный парень»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Манчестер Юнайтед
#Лига чемпионов
#Футбол
#РБ Лейпциг