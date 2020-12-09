Скандалище в ЛЧ. «Истанбул» и «ПСЖ» остановили матч из-за расизма. Судья назвал помощника тренера «черный парень»
«ПСЖ» и «Истанбул» начали матч по расписанию, но закончили уже через 14 минут. «Истанбул» написал в твиттере: «Помощник тренера Пьер Вебо удален с поля. Четвертый арбитр матча сказал расистские слова. Матч на время остановлен». Главный тренер «Истанбула» Окан Бурук увел команду с поля. Вместе с «Истанбулом» ушли и футболисты «ПСЖ». Так все происходило:
«Истанбул» сразу напомнил основной девиз футбола:
- Главный судья пошел к скамейке, чтобы удалить Пьера Вебо за громкие протесты.
- Резервный арбитр тогда указал на него и назвал черным парнем.
- Вебо стал спрашивать, почему к нему так обращаются.
- Включился и Демба Ба, который на повышенных тонах поспорил с арбитрами.
- Пауза длилась девять минут. Потом команды ушли с поля.
Слова Демба Ба в адрес судьи: «Когда вы упоминаете белых парней, вы никогда не говорите: «Эти белые парни». Вы говорите: «Эти парни». Почему тогда вы так относитесь к черным?»
Четвертым арбитром в игре «ПСЖ» и «Истанбула» назначен румын Себастьян Колческу. Главный арбитр матча – Овидиу Хацеган. Румынский журналист Эмануэл Росу напомнил в твиттере случай восьмилетней давности. Тогда Хацеган судил игру, где трибуны выкрикивали обезьянье уханье в адрес одного из футболистов. Хацеган позже сказал, что он ничего не слышал.
Тот же Росу нашел полный диалог между судьями. Резервный судья передавал главному, что на скамейке плохо ведет себя черный парень. Себастьяну Колческу 43 года. Он судит матчи румынского чемпионата. На уровне сборных работал на ноябрьской игре Болгария – Гибралтар. На международном уровне Колческу судил с 2006 года.
Пьер Вебо известен по игре за сборную Камеруна. Главные клубы в его карьере – «Осасуна» и «Мальорка». В Турции Вебо играл за тот же «Истанбул» и еще в трех командах. «Фенербахче» опубликовал в твиттере пост в поддержку Вебо. «Бешикташ» поддержал послание против расизма. Даже президент Турции Эрдоган высказался против расизма в твиттере.
Daily Mail пишет, что во время паузы в матче с Колческу общались лидеры «ПСЖ». Главный тренер «Истанбула» назвал его расистом. Президент «Истанбула» Гексель Гюмюшдаг сразу сказал, что «Истанбул» не будет продолжать матч, если Колческу останется на нем работать: «Мы не можем воспринимать это равнодушно».
Неймар и Мбаппе тоже говорили, что не будут играть с ним. Они и Маркиньос сразу подбежали к судье, чтобы разобраться.
«Истанбул» написал, что игроки решили не выходить на поле из-за расизма.
Матч переносится на следующий день. Он начнется с 13-й минуты. Там будет новая судейская бригада.