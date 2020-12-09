Скандалище в ЛЧ. «Истанбул» и «ПСЖ» остановили матч из-за расизма. Судья назвал помощника тренера «черный парень»

Как все развивалось:

Главный судья пошел к скамейке, чтобы удалить Пьера Вебо за громкие протесты.

Резервный арбитр тогда указал на него и назвал черным парнем.

Вебо стал спрашивать, почему к нему так обращаются.

Включился и Демба Ба, который на повышенных тонах поспорил с арбитрами.

Пауза длилась девять минут. Потом команды ушли с поля.

Слова Демба Ба в адрес судьи: «Когда вы упоминаете белых парней, вы никогда не говорите: «Эти белые парни». Вы говорите: «Эти парни». Почему тогда вы так относитесь к черным?»

Четвертым арбитром в игре «ПСЖ» и «Истанбула» назначен румын Себастьян Колческу. Главный арбитр матча – Овидиу Хацеган. Румынский журналист Эмануэл Росу напомнил в твиттере случай восьмилетней давности. Тогда Хацеган судил игру, где трибуны выкрикивали обезьянье уханье в адрес одного из футболистов. Хацеган позже сказал, что он ничего не слышал.

Тот же Росу нашел полный диалог между судьями. Резервный судья передавал главному, что на скамейке плохо ведет себя черный парень. Себастьяну Колческу 43 года. Он судит матчи румынского чемпионата. На уровне сборных работал на ноябрьской игре Болгария – Гибралтар. На международном уровне Колческу судил с 2006 года.