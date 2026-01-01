Себастьян Колческу

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Футбол
Удаление Вебо отменено. Он будет на скамейке, когда возобновится игра «Истанбула» и «ПСЖ»
#Пьер Вебо
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Узнаем судью, который сорвал матч ЛЧ: думал о самоубийстве и за эти полтора года прошел развод, смерть родителей, санкции ФИФА
#Себастьян Колческу
Скандалище в ЛЧ. «Истанбул» и «ПСЖ» остановили матч из-за расизма. Судья назвал помощника тренера «черный парень»
#Себастьян Колческу
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