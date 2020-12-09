Удаление Вебо отменено. Он будет на скамейке, когда возобновится игра «Истанбула» и «ПСЖ»

Факты о матче «ПСЖ» и «Истанбула» в Лиге чемпионов, который будет доигран вечером 9 декабря:

Игра стартует с 14-й минуты.

Матч обслужит новая бригада арбитров.

Помощник тренера «Истанбула» Пьер Вебо снова окажется на скамейке.

В момент удаления у Вебо случился конфликт с четвертым арбитром Себастьяном Колческу. Тот назвал его «черный парень». Из-за расизма команды ушли с поля и отказались от продолжения матча.

Теперь «Истанбул» написал об отмене красной карточки у Вебо. Румынский журналист Эмануэль Рошу пишет, что сам Вебо называл судей цыганами.