Пьер Вебо
Лига чемпионов
Футбол
Себастьян Колческу
Истанбул Башакшехир
ПСЖ
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#Пьер Вебо #Лига чемпионов #Футбол #Себастьян Колческу #ПСЖ #Истанбул Башакшехир

Удаление Вебо отменено. Он будет на скамейке, когда возобновится игра «Истанбула» и «ПСЖ»

09 декабря, 17:17

Факты о матче «ПСЖ» и «Истанбула» в Лиге чемпионов, который будет доигран вечером 9 декабря:

  • Игра стартует с 14-й минуты.
  • Матч обслужит новая бригада арбитров.
  • Помощник тренера «Истанбула» Пьер Вебо снова окажется на скамейке.

В момент удаления у Вебо случился конфликт с четвертым арбитром Себастьяном Колческу. Тот назвал его «черный парень». Из-за расизма команды ушли с поля и отказались от продолжения матча.

Теперь «Истанбул» написал об отмене красной карточки у Вебо. Румынский журналист Эмануэль Рошу пишет, что сам Вебо называл судей цыганами.

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