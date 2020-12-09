Узнаем судью, который сорвал матч ЛЧ: думал о самоубийстве и за эти полтора года прошел развод, смерть родителей, санкции ФИФА
«Истанбул» и «ПСЖ» не доиграли матч в Лиге чемпионов. Все прервалось в момент, когда резервный арбитр Себастьян Колческу говорил главному судье о поведении Пьера Вебо.
Он назвал помощника тренера «Истанбула» «черный парень», из-за чего возник скандал. Игроки «Истанбула» в знак протеста ушли с поля, весь «ПСЖ» последовал за ними.
Скандалище в ЛЧ. «Истанбул» и «ПСЖ» остановили матч из-за расизма. Судья назвал помощника тренера «черный парень»
Турецкий «Евроспорт» тут же вспомнил историю из 2018-го. Тогда Швеция играла с Румынией. Колческу был четвертым арбитром и постоянно кричал главному о фолах, когда шведские игроки приближались к румынам. Потом Колческу обнимался с румынской скамейкой.
Fanatik рассказывал, что известно о жизни Себастьяна Колческу за последние полтора года:
- Он исключен из списка судей ФИФА, но пока может работать резервным арбитром даже на матчах Лиги чемпионов. Исключение вступит в силу с 1 января. Интересно, что главный судья матча «Истанбула» и «ПСЖ» Овидиу Хацеган несколько раз брал Колческу в свою бригаду на Лигу чемпионов и матчи Лиги наций. Так он поддерживал Колческу.
- Колческу потерял отца, когда работал на одной из игр в Румынии. Сестра прислала сообщение примерно на 70-й минуте матча, Колческу прочитал уже после. Отец долго боролся с неизлечимой болезнью, от которой год назад уже умерла мать Колческу. В этом году они отмечали бы 45 лет с момента свадьбы.
- Сам Колческу заводил неудачные отношения. В этом году он развелся, с женой осталась их маленькая дочь. До этого у Колческу был еще один развод в 2007-м. Четыре года назад другая женщина отказалась выходить за него замуж за неделю до свадьбы. Тогда у них уже все было заказано и оплачено.
История из 2008-го: Себастьян Колческу стоял на балконе и готовился спрыгнуть. Он рассказывал, что его били другие судьи. Справиться со всеми жизненными проблемами не помогли даже два психолога. В то время Колческу много ошибался и почти не получал назначений. От самоубийства в тот день его спасли только полицейские, которые приехали на вызов.
Колческу не первый раз исключен из списка арбитров ФИФА. Он проходил эту процедуру в 2007 году, а в 2013-м снова попал в список судей. Тогда Колческу рассказывал: «Бог дал мне второй шанс. Наверное, первый я использовал не до конца. Я доказал, что остаюсь сильным человеком». Чтобы вернуться в разряд арбитров ФИФА, Колческу работал над собой по пять часов в день.
Бывший румынский судья Адриан Порумбою так говорил о Колческу и его судейских ошибках: «Вся карьера Колческу полна мрачных моментов. У него может быть талант, но ему надо посвятить себя делу: чему-то другому – музыке или танцам». Еще один румынский чиновник в 2015 году рассказывал, что и сам отсудил бы лучше Колческу: «Его пора исключить».
Теперь Колческу оправдывается за слова во время матча. Говорит, что просто выделял человека по черному цвету и не проявлял расизма. Игра «Истанбула» и «ПСЖ» отложена до следующего дня.