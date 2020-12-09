Узнаем судью, который сорвал матч ЛЧ: думал о самоубийстве и за эти полтора года прошел развод, смерть родителей, санкции ФИФА

История из 2008-го: Себастьян Колческу стоял на балконе и готовился спрыгнуть. Он рассказывал, что его били другие судьи. Справиться со всеми жизненными проблемами не помогли даже два психолога. В то время Колческу много ошибался и почти не получал назначений. От самоубийства в тот день его спасли только полицейские, которые приехали на вызов.

Колческу не первый раз исключен из списка арбитров ФИФА. Он проходил эту процедуру в 2007 году, а в 2013-м снова попал в список судей. Тогда Колческу рассказывал: «Бог дал мне второй шанс. Наверное, первый я использовал не до конца. Я доказал, что остаюсь сильным человеком». Чтобы вернуться в разряд арбитров ФИФА, Колческу работал над собой по пять часов в день.

Бывший румынский судья Адриан Порумбою так говорил о Колческу и его судейских ошибках: «Вся карьера Колческу полна мрачных моментов. У него может быть талант, но ему надо посвятить себя делу: чему-то другому – музыке или танцам». Еще один румынский чиновник в 2015 году рассказывал, что и сам отсудил бы лучше Колческу: «Его пора исключить».

Теперь Колческу оправдывается за слова во время матча. Говорит, что просто выделял человека по черному цвету и не проявлял расизма. Игра «Истанбула» и «ПСЖ» отложена до следующего дня.