Пьер Вебо

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Футбол
Удаление Вебо отменено. Он будет на скамейке, когда возобновится игра «Истанбула» и «ПСЖ»
#Пьер Вебо
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Скандалище в ЛЧ. «Истанбул» и «ПСЖ» остановили матч из-за расизма. Судья назвал помощника тренера «черный парень»
#Себастьян Колческу
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