Во Франции игрок укусил вратаря за щеку. Говорит, это месть за расизм
«Валансьен» принимал «Сошо» в седьмом туре Лиги 2. Матч закончился 0:0 и был напряженным – 44 фола на двоих, многочисленные конфликты.
Самый яркий из них случился после игры – игрок «Сошо» Уссейну Тиун приблизился к вратарю соперника Жереми Прийо. Затем Прийо оттолкнул Тиуна и позже показывал на кровавую отметину на щеке.
Прийо подошел к судьям, чтобы сообщить об инциденте.
Президент «Валансьена» Эдди Здзех говорил, что у вратаря большой след от укуса на щеке. Он пообещал, что клуб защитит игрока во время разбирательства по этому делу. Босс «Сошо» Омар Даф обвинил игроков «Валансьена» в провокациях.
Тиун пожаловался на расизм со стороны Прийо и отказался признавать факт укуса. По его словам:
- Прийо сказал ему во время матча: «Проваливай, грязный черный».
- Тиун слышал оскорбления и с трибун, но убеждал себя, что он выше этого и не поддастся на провокации.
- После матча он прикоснулся головой к щеке вратаря – хотел боднуть его, но вовремя остановился, а укуса никакого не было – он бы выглядел по-другому.
Прийо в сторис инстаграма опубликовал фотографию своей щеки и раны на ней. Он выложил слова Тиуна о ложной отметине и обвинениях в расизме. Прийо категорически отверг оба вывода.