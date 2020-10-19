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#Лига 2 #Валансьен #Сошо

Во Франции игрок укусил вратаря за щеку. Говорит, это месть за расизм

19 октября, 13:28

Keystone Press Agency / Global Look Press

«Валансьен» принимал «Сошо» в седьмом туре Лиги 2. Матч закончился 0:0 и был напряженным – 44 фола на двоих, многочисленные конфликты.

Самый яркий из них случился после игры – игрок «Сошо» Уссейну Тиун приблизился к вратарю соперника Жереми Прийо. Затем Прийо оттолкнул Тиуна и позже показывал на кровавую отметину на щеке.

Прийо подошел к судьям, чтобы сообщить об инциденте.

Президент «Валансьена» Эдди Здзех говорил, что у вратаря большой след от укуса на щеке. Он пообещал, что клуб защитит игрока во время разбирательства по этому делу. Босс «Сошо» Омар Даф обвинил игроков «Валансьена» в провокациях.

Тиун пожаловался на расизм со стороны Прийо и отказался признавать факт укуса. По его словам:

  • Прийо сказал ему во время матча: «Проваливай, грязный черный».
  • Тиун слышал оскорбления и с трибун, но убеждал себя, что он выше этого и не поддастся на провокации.
  • После матча он прикоснулся головой к щеке вратаря – хотел боднуть его, но вовремя остановился, а укуса никакого не было – он бы выглядел по-другому.

Прийо в сторис инстаграма опубликовал фотографию своей щеки и раны на ней. Он выложил слова Тиуна о ложной отметине и обвинениях в расизме. Прийо категорически отверг оба вывода.

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Все фото: Sport.es
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Djivan
19 октября, 14:20

ого

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