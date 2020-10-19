Во Франции игрок укусил вратаря за щеку. Говорит, это месть за расизм

Прийо подошел к судьям, чтобы сообщить об инциденте.

Президент «Валансьена» Эдди Здзех говорил, что у вратаря большой след от укуса на щеке. Он пообещал, что клуб защитит игрока во время разбирательства по этому делу. Босс «Сошо» Омар Даф обвинил игроков «Валансьена» в провокациях.

Тиун пожаловался на расизм со стороны Прийо и отказался признавать факт укуса. По его словам:

Прийо сказал ему во время матча: «Проваливай, грязный черный».

Тиун слышал оскорбления и с трибун, но убеждал себя, что он выше этого и не поддастся на провокации.

После матча он прикоснулся головой к щеке вратаря – хотел боднуть его, но вовремя остановился, а укуса никакого не было – он бы выглядел по-другому.

Прийо в сторис инстаграма опубликовал фотографию своей щеки и раны на ней. Он выложил слова Тиуна о ложной отметине и обвинениях в расизме. Прийо категорически отверг оба вывода.