Ох, «Тоттенхэм» вел 3:0 и упустил победу в добавленное время

За оставшееся время Бэйл смазал выход один на один, но «Вест Хэм» реализовал все свои опасные моменты. В таком порядке: 82-я минута – гол Бальбуэна; 85-я – автогол Дэвинсона Санчеса; 94-я – Лансини сравнивает счет.

Вот два факта по матчу:

Первый – «Тоттенхэм» впервые за 19 лет (или впервые за 88 матчей) не выиграл, когда вел по ходу игры 3:0. В последний раз такое случалось в 2001-м, когда он проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:5.

Второй – последний матч Бэйла за «Тоттенхэм» до отъезда в «Реал» и первый после возвращения закончились с одинаковым счетом – 3:3. И тогда, и тогда «Тоттенхэм» вел по счету, но упустил преимущество.

Минутка философии от главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса:

«Самым тяжелым решением для меня в этом матче было решение не менять ничего. Мы играли так хорошо, что я до сих пор не верю, что мы пропустили три гола».