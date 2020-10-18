Тоттенхэм
АПЛ
Дэвид Мойес
Сон Хын Мин
Харри Кейн
Вест Хэм
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#Тоттенхэм #АПЛ #Харри Кейн #Вест Хэм #Дэвид Мойес #Сон Хын Мин

Ох, «Тоттенхэм» вел 3:0 и упустил победу в добавленное время

18 октября, 21:34

твиттер «Вест Хэма»

16-я минута матча «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» – 3:0. Так развивались события до этого момента:

• Уже на первой минуте счет открыл Сон. Ассистент – Гарри Кейн.

• Через семь минут случилось 2:0, забил уже сам Кейн.

• Еще через восемь минут Кейн оформил дубль и стал первым игроком в истории АПЛ, который набрал 12 очков по системе «гол+пас» в пяти стартовых турах Премьер-лиги.

Второй тайм начинался спокойно. Большую часть времени «Тоттенхэм» привычно атаковал и создавал неплохие моменты у ворот «Вест Хэма». На 72-й минуте Моуринью при комфортном счете выпустил Гарета Бэйла.

За оставшееся время Бэйл смазал выход один на один, но «Вест Хэм» реализовал все свои опасные моменты. В таком порядке: 82-я минута – гол Бальбуэна; 85-я – автогол Дэвинсона Санчеса; 94-я – Лансини сравнивает счет.

Вот два факта по матчу:

Первый – «Тоттенхэм» впервые за 19 лет (или впервые за 88 матчей) не выиграл, когда вел по ходу игры 3:0. В последний раз такое случалось в 2001-м, когда он проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:5.

Второй – последний матч Бэйла за «Тоттенхэм» до отъезда в «Реал» и первый после возвращения закончились с одинаковым счетом – 3:3. И тогда, и тогда «Тоттенхэм» вел по счету, но упустил преимущество.

Минутка философии от главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса:

«Самым тяжелым решением для меня в этом матче было решение не менять ничего. Мы играли так хорошо, что я до сих пор не верю, что мы пропустили три гола».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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vladik12
18 октября, 21:43

Эх, Жозе, Жозе...

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