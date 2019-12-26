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Лента
Матч-центр
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Вест Хэм
Лондон
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Сайт
whufc.com
Страна
Англия
Стадион
Олимпийский
Тренер
Дэвид Мойес
Д. Мойес
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Смолов всегда мечтал о Европе: вел переговоры с топ-клубами, сам отказывался от середняков
#Федор Смолов
30 января, 23:02
Мойес работал на карантине доставщиком овощей и фруктов. Он рассказывает, как это было
#Дэвид Мойес
23 апреля, 20:22
Венгер считал, что Уилшир станет звездой футбола. Но его карьеру уничтожили травмы
#Джек Уилшир
26 декабря 2019, 17:34
Вратарь «Вест Хэма» дебютировал за клуб в 33 года, а потом плакал на трибунах вместе с папой
#Дэвид Мартин
01 декабря 2019, 00:50
Первый матч Моуринью в «Тоттенхэме»: конец неудачным сериям, новый Алли и мемы
#Жозе Моуринью
23 ноября 2019, 18:30
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
В АПЛ тоже ввели VAR. И сразу новые споры
#Манчестер Сити
10 августа 2019, 17:25
Королева Англии тоже связана с футболом. Ее любимый клуб − секрет, который 40 лет разгадывает вся страна
#Елизавета II
17 июля 2019, 10:52
«Хулиганы Зеленой улицы» − классика. Его снимала немка, актеры дрались у тренера и пили с фанатами, а британцы разносили фильм за ошибки
#кино
13 мая 2019, 14:43
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