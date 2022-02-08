Игрок «Вест Хэм» Зума ударил кота дома – и видео этого попало в соцсети. Полиция не заведет дело, но все ругают и требуют наказания
Футболист «Вест Хэма» Курт Зума оказался в центре скандала после того, как в соцсети попал ролик, на котором он бьет кота. Видео быстро стало резонансным, а зоозащитники потребовали расследования, но полиция не стала возбуждать дело.
Зума сначала пнул кота в живот, а потом ударил по голове
Ролик 7 февраля опубликовал таблоид The Sun, специализирующийся на сенсационных материалах о знаменитостях. В начале видео Зума подбрасывает кота и пинает его, затем гоняется за животным по кухне, а в конце ролика бьет его ладонью по голове. Полный ролик есть на сайте издания (осторожно, он содержит сцены насилия).
Из сообщения The Sun следует, что роликов было несколько – издание склеило их в один. Видео снял брат Зума и выложил в снэпчат днем 6 февраля. На первом ролике была подпись на французском «начинается», остальные сопровождались смеющимися эмодзи.
Зума извинился, а «Вест Хэм» пообещал внутреннее разбирательство
Ролик быстро стал резонансным, а Зума подвергся критике в публичном поле. RSPCA (Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными) назвало видео «очень разочаровывающим».
Пользователи соцсетей назвали футболиста «мерзким человеком», «абьюзером животных» и пожелали ему расторжения контракта с «Вест Хэмом».
На следующий день Зума назвал произошедшее «единичным случаем, который больше не повторится». «Моему поведению нет оправданий, о чем я искренне сожалею. […] Я хотел бы заверить всех, что обе наши кошки в полном порядке и здоровы».
«Вест Хэм» осудил действия Зума, насилие над животными и пообещал, что «решит этот вопрос внутри клуба». Спустя почти сутки после публикации видео «Вест Хэм» по-прежнему не объявил о конкретных действиях. Вечером 8 февраля пройдет матч против «Уотфорда» – возможно, Зума не попадет в заявку.
- Зума 27 лет, это основной защитник «Вест Хэма». Выступает за него с августа 2021 года, до этого играл в «Эвертоне» и «Челси».
- Среди его достижений – победы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, две победы в Премьер-лиге. На международном уровне представляет Францию.
В Британии за жестокое обращение с животными можно получить до пяти лет тюрьмы. Но полиция отказалась от возбуждения дела
В августе 2021 года Великобритания ужесточила наказание за жестокое обращение животных. Если раньше виновный получал до шести месяцев тюрьмы, то теперь – до пяти лет. Тем не менее полиция объявила СМИ, что не будет расследовать произошедшее и не привела причины своего решения.
Общественные организации настаивают, что расследование необходимо. С таким заявлением выступило британское отделение PETA (Люди за этичное обращение с животными) – крупнейшей организации по зоозащите. Она призвала не только к расследованию, но и к исключению Зума из сборной Франции.
За последние месяцы в Британии было два резонансных случая, когда футболисты попадали под следствие. Но они связаны с домогательствами и изнасилованиями – Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») и Бенжамен Менди («Манчестер Сити») находятся под стражей. Клубы пока не разрывали с ними контракты, но их будущее в спорте неясно.