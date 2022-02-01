Как все отменяют Гринвуда через 48 часов после ареста: «МЮ» удалил из магазина, FIFA 22 – из игры, партнеры отписались

Последнее воскресенье января – это обсуждения скандала в Англии: полузащитник «МЮ» Мэйсон Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и избиении своей подруги.

Мы рассказывали об этой истории:

Игрок «МЮ» Гринвуд арестован. Он обвиняется в изнасиловании и избиении девушки – фото со следами появились в ее сторис

Как реагирует мир спустя двое суток:

🪓 «МЮ» убрал все продукты со своего сайта и онлайн-магазина, связанные с Гринвудом. При запросе в поиске выскакивает сообщение об отсутствии товаров. В случае с другими игроками набор фамилии работает легко – товары сразу показываются в списке.

🪓 Твиттер Footy Accumulators сообщил, что EA Sports убрала Гринвуда из FIFA 22. В быстром матче на фланге нападения вместо него играет Антонии Эланга. В режиме Ultimate Team Гринвуд есть.

🪓 Спонсировавшая Гринвуда компания Nike приостановила с ним сотрудничество. Она заверила, что обеспокоена обвинениями и продолжает следить за ситуацией.

🪓 От Гринвуда отписываются в инстаграме одноклубники «МЮ». Daily Mail внимательно следил за ситуацией и узнал, что минимум десять игроков «МЮ» уже не следят за Гринвудом в инстаграме. Среди них – Погба, Роналду, Де Хеа и Рэшфорд.

🪓 «Вместе в горе и в радости», – с такой надписью Рэшфорд выложил снимки со своей девушкой у себя в инстаграме. С той самой девушкой, что расставался прошлым летом после восьми лет отношений.