Мойес работал на карантине доставщиком овощей и фруктов. Он рассказывает, как это было

Дэвид Мойес рассказал, как на карантине помогал развозить фрукты и овощи в графстве Ланкашир.

В окне магазина я увидел надпись: «Нужны добровольцы». Так я стал водителем, доставлял фрукты и овощи по соседним домам четыре дня. Жены не было, я оставался один. Поэтому все, что хотелось – это оставлять коробки на пороге дома, стучать в дверь и ехать к другому дому. Я получал удовольствие от этой работы».

Обычно клиенты оплачивали покупки онлайн, но иногда Мойесу приходилось брать наличными.

«Дверь открыла пожилая женщина. Она должна была 16,8 фунтов. Она дала 20, и сказала: «Иди, сынок, оставь сдачу себе».

А у другой старушки счет был 17,6 фунтов. Она дала Дэвиду 15, и Мойес попросил не копошиться в сумке – пригодилась та сдача.

Иногда Мойеса узнавали, но он уходил от разговоров о футболе:

«Я специально не останавливался, чтобы поговорить и дать автограф. Я не для этого ездил по деревне».

Когда друзья узнали о новой работе, то стали троллить Мойеса вопросами в духе «Ну что – уже доставил?». Тренеру это надоело и он подарил им по ящику фруктов.