Дэвид Мойес

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Футбол
У «Манчестер Юнайтед» семь очков в шести турах АПЛ. Старт – как при Мойесе
#Манчестер Юнайтед
Футбол
Мойес и два игрока «Вест Хэма» заразились коронавирусом и были изолированы перед игрой на Кубок лиги
#Вест Хэм
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Ох, «Тоттенхэм» вел 3:0 и упустил победу в добавленное время
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#Тоттенхэм
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Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
Мойес работал на карантине доставщиком овощей и фруктов. Он рассказывает, как это было
#Дэвид Мойес
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