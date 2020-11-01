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#Манчестер Юнайтед #АПЛ #Арсенал #Дэвид Мойес
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У «Манчестер Юнайтед» семь очков в шести турах АПЛ. Старт – как при Мойесе

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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» – 0:1. В этом сезоне АПЛ у него шесть матчей, в которых он суммарно набрал семь очков (две победы, ничья и три поражения). Такой же старт был и при Дэвиде Мойесе, которого уволили в сезоне-2013/14 спустя восемь месяцев после назначения.

Еще это поражение стало первым для «Манчестер Юнайтед» от «Арсенала» с 2006 года: прервалась беспроигрышная серия.

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