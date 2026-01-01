Дэвид Мойес

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Ох, «Тоттенхэм» вел 3:0 и упустил победу в добавленное время
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#Тоттенхэм
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Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
Мойес работал на карантине доставщиком овощей и фруктов. Он рассказывает, как это было
#Дэвид Мойес