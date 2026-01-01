Дэвид Мойес

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Футбол
У «Манчестер Юнайтед» семь очков в шести турах АПЛ. Старт – как при Мойесе
#Манчестер Юнайтед
Футбол
Мойес и два игрока «Вест Хэма» заразились коронавирусом и были изолированы перед игрой на Кубок лиги
#Вест Хэм