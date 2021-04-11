Аренда в «Вест Хэм» изменила карьеру Лингарда. Раньше – матчи в запасе и ссоры с Сульшером, сейчас – голы и вызовы в сборную

Лингард вообще не играл в АПЛ в последнее время – это из-за испорченных отношений с Сульшером

1 января 2021 года «Ман Юнайтед» обыграл дома «Астон Виллу» со счетом 2:1. После матча журналисты поймали грустного Джесси Лингарда, который в этом сезоне Премьер-лиги попал в заявку команды 4 раза, но не сыграл ни минуты. Лингард выдал лишь одну фразу: «Мои дела сейчас плохи. Я хочу больше играть, мне нужна аренда».

В этом году у Лингарда была действительно очень печальная ситуация. Любимый и родной клуб не дает играть и не отпускает в другие команды. Его контракт с «Ман Юнайтед» заканчивался 1 июля, но 31 декабря, за несколько часов до Нового года, клуб активировал опцию продления еще на сезон. Хотя ситуация не изменилась – Джесси как не был нужен ему, так все и осталось.

Слабый показатель в графе игрового времени Лингарда – результат испорченных взаимоотношений с Сульшером. Публично разлад начался год назад, когда Лингард портачил в манчестерском дерби. После неудачного паса Уле-Гуннар Сульшер вспылил: «Еще одна такая ошибка – и ты уйдешь с поля нахрен». После матча в раздевалке они кричали друг на друга.