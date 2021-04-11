Аренда в «Вест Хэм» изменила карьеру Лингарда. Раньше – матчи в запасе и ссоры с Сульшером, сейчас – голы и вызовы в сборную
Лингард вообще не играл в АПЛ в последнее время – это из-за испорченных отношений с Сульшером
1 января 2021 года «Ман Юнайтед» обыграл дома «Астон Виллу» со счетом 2:1. После матча журналисты поймали грустного Джесси Лингарда, который в этом сезоне Премьер-лиги попал в заявку команды 4 раза, но не сыграл ни минуты. Лингард выдал лишь одну фразу: «Мои дела сейчас плохи. Я хочу больше играть, мне нужна аренда».
В этом году у Лингарда была действительно очень печальная ситуация. Любимый и родной клуб не дает играть и не отпускает в другие команды. Его контракт с «Ман Юнайтед» заканчивался 1 июля, но 31 декабря, за несколько часов до Нового года, клуб активировал опцию продления еще на сезон. Хотя ситуация не изменилась – Джесси как не был нужен ему, так все и осталось.
Слабый показатель в графе игрового времени Лингарда – результат испорченных взаимоотношений с Сульшером. Публично разлад начался год назад, когда Лингард портачил в манчестерском дерби. После неудачного паса Уле-Гуннар Сульшер вспылил: «Еще одна такая ошибка – и ты уйдешь с поля нахрен». После матча в раздевалке они кричали друг на друга.
Дальше английские медиа писали о претензиях Сульшера Лингарду по его тренировочному уровню и поведению за пределами поля. The Sun пишет, что в ноябре Лингард поругался с Сульшером на тренировке – по мнению игрока, тренер относился к нему предвзято и часто критиковал. На этом их отношения окончательно испортились.
В середине января журналисты отправили Сульшера в тупик вопросом о будущем Лингарда. Тот выдал слабое: «Я не знаю, я не могу оценить его роль в команде. Пока что у него очень много конкрентов. Если он покажет себя с лучшей стороны, то мы пересмотрим его роль. Пока я не могу гарантировать место в основе».
Еще один намек для Лингарда в сторону ухода из команды. Спустя две недели «Вест Хэм» арендовал Лингарда до конца сезона.
Время в «Вест Хэме» – лучшее в карьере Лингарда: (очень!) много забивает и ездит в сборную
Первое интервью Лингарда после подписания контракта с «Вест Хэмом»:
«Я пришел сюда, чтобы играть регулярно, и это происходит. Потому я счастлив. Когда мы побеждаем и играем как с «Тоттенхэмом» – лучше не придумаешь.
Дело в стабильности игры, этого мне прежде не хватало, возможно. Но сейчас я приближаюсь к возрасту, когда я смогу быть стабильным и сосредоточенным на матчах, выступать еженедельно. К этому я не привык».
И у Лингарда получилось перезапуститься. Смотрите, как круто поменялась его жизнь после старта аренды:
✅ В 9 матчах в АПЛ он забил 8 мячей и отдал 3 ассиста. За 1131 день до этого в АПЛ в статусе игрока «Манчестер Юнайтед» он забил столько же.
✅ Съездил в сборную Англии. Гарет Саутгейт сказал, что никогда в жизни не видел Лингарда в таком приподнятом настроении. Еще Саутгейт советовал Лингарду остаться в «Вест Хэме» ради попадания в сборную.
✅ Кстати, за Англию он сыграл впервые за 565 дней. В трех матчах отметился одним ассистом.
✅ В последнем матче против «Лестера» он забил 8-й мяч за «Вест Хэм» в Премьер-лиге в этом сезоне. Он повторил личный рекорд.
А вот что Лингард сам говорит о своем перформансе:
«Я люблю «Манчестер Юнайтед», но в последнее время я там много страдал. Я счастлив, что смог взбодриться. В «Вест Хэме» ко мне все относятся просто отлично. Я пересмотрел свое отношение к футболу. В планах стать еще лучше».