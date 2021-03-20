«МЮ» поменял титульного спонсора. Старый разочаровался и ушел. Зато новый – сменил цвета ради клуба

Разрыв отношений с Chevrolet – решение автомобильной компании. Там считали, что контракт не соответствует выступлениям команды

Chevrolet сотрудничает с «Манчестер Юнайтед» с 2012 года, в качестве титульного спонсора – с 2014-го. Первоначально они подписали соглашение на выплаты в размере 450 фунтов стерлингов. Титульное спонсорство стоило Chevrolet 53 млн фунтов в год – и The Telegraph писали, что контракт от выступлений команды зависеть не будет.

Результаты «Ман Юнайтед» в АПЛ с того сезона:

Сезон-2014/15 – 4 место.

Сезон-2015/16 – 5 место.

Сезон-2016/17 – 6 место.

Сезон-2017/18 – 2 место.

Сезон-2018/19 – 6 место.

Мы специально взяли статистику за 5 сезонов, потому что в 2019-м The Times вышел с инсайдом: в Chevrolet недовольны сотрудничеством. С момента старта титульного спонсорства клуб лишь раз попал в тройку, взяли по одному Кубку Англии, Кубку Лиги, Суперкубку страны и Лигу Европы – и это не устроило Chevrolet.

Руководители «Манчестер Юнайтед» аргументировали полезность сотрудничества таким фактом: его фанатская база по всему миру увеличилась до 1,1 млрд человек. Но это не устроило Chevrolet. В 2012-м боссы General Motors уволили менеджера по маркетингу Джоэла Эваника, отвечавшего за контракт с клубом – назвали сделку убыточной.

В 2019-2020-м руководители Chevrolet (точнее, General Motors) не продлили контракт с «Манчестер Юнайтед».