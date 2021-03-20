«МЮ» поменял титульного спонсора. Старый разочаровался и ушел. Зато новый – сменил цвета ради клуба
С 2014-го титульным спонсором «Манчестер Юнайтед» был Chevrolet. За почти 7 лет сотрудничества клуб заработал на этой сделке 385 млн фунтов. Сейчас «Ман Юнайтед» представил нового титульного спонсора – TeamViewer. Клуб вел переговоры с 10 кандидатами, но выбрал эту компанию.
В соцсетях появился такой ролик.
Разрыв отношений с Chevrolet – решение автомобильной компании. Там считали, что контракт не соответствует выступлениям команды
Chevrolet сотрудничает с «Манчестер Юнайтед» с 2012 года, в качестве титульного спонсора – с 2014-го. Первоначально они подписали соглашение на выплаты в размере 450 фунтов стерлингов. Титульное спонсорство стоило Chevrolet 53 млн фунтов в год – и The Telegraph писали, что контракт от выступлений команды зависеть не будет.
Результаты «Ман Юнайтед» в АПЛ с того сезона:
- Сезон-2014/15 – 4 место.
- Сезон-2015/16 – 5 место.
- Сезон-2016/17 – 6 место.
- Сезон-2017/18 – 2 место.
- Сезон-2018/19 – 6 место.
Мы специально взяли статистику за 5 сезонов, потому что в 2019-м The Times вышел с инсайдом: в Chevrolet недовольны сотрудничеством. С момента старта титульного спонсорства клуб лишь раз попал в тройку, взяли по одному Кубку Англии, Кубку Лиги, Суперкубку страны и Лигу Европы – и это не устроило Chevrolet.
Руководители «Манчестер Юнайтед» аргументировали полезность сотрудничества таким фактом: его фанатская база по всему миру увеличилась до 1,1 млрд человек. Но это не устроило Chevrolet. В 2012-м боссы General Motors уволили менеджера по маркетингу Джоэла Эваника, отвечавшего за контракт с клубом – назвали сделку убыточной.
В 2019-2020-м руководители Chevrolet (точнее, General Motors) не продлили контракт с «Манчестер Юнайтед».
Что такое TeamViewer и зачем ему спонсировать футбольный клуб?
TeamViewer – немецкая технологическая компания, создающая программное обеспечение для удаленного управления компьютерами. Дата основания – 2005 год. Место – Ухинген, Германия. За 16 лет существования она не стала гигантом в области IT. Но смогла:
а) Выйти на рынок на всех континентах.
б) К 2019-му повысить ежегодную выручку до 390,2 млн евро, к 2020-му – до 455 млн. Активы компании за это время доползли до отметки в 1+ млрд евро.
В TeamViewer работают более тысячи человек по всему миру. А его гендир Оливер Стейл, занимающий эту должность с 2018-го, год назад сказал: TeamViewer ориентируется на сотрудничество с компаниями из других областей, чтобы расширить влияние и объединить как можно больше людей по всему миру.
По поводу партнерства с «Манчестер Юнайтед» Стейл сказал: ««Мы очень рады этой сделке. Она значительно расширит позиционирование нашего бренда и поможет нам продвигать комплексный портфель решений для всех клиентских сегментов по миру».
От «Манчестер Юнайтед» выступал управляющий директор Ричард Арнольд: «Мы с нетерпением ждем возможности работать с TeamViewer. Мы хотим воплотить в жизнь наше партнерство, основанное на разумных способах связи людей и предприятий».
Кстати, логотип TeamViewer выполнен в голубых тонах, но на майках «Манчестер Юнайтед» он будет в белом цвете – это из-за соперничества с «Манчестер Сити».
Что смущает: «Манчестер Юнайтед» теряет спонсорскую выручку и согласился на уменьшенный контракт
TeamViewer стал шестым титульным спонсором в истории «Манчестер Юнайтед»: после Sharp, Vodafone AIG, AON и Chevrolet. Контракт с Chevrolet (как с титульным спонсором) стал крупнейшим в истории футбола. Каждый год «Манчестер Юнайтед» получал от него по 53 млн фунтов.
Сделка с TeamViewer будет ниже – 47 млн фунтов за сезон. И так будет следующие пять лет.
А это график, отображающий выплаты, получаемые «Манчестер Юнайтед» от титульных спонсоров:
На фоне этого «Манчестер Юнайтед» констатирует упадок выручки от спонсоров. За год она изменилась с 627 млн евро до 509. Плюс в конце сезона заканчивается крупное соглашение с AON: сначала компания была титульным спонсором клуба, потом размещала рекламу на тренировочной форме.
За счет сотрудничества с TeamViewer «Манчестер Юнайтед» не избавится от этого минуса, но частично покроет его.