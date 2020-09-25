Вместо спонсора на форме «Герты» будет надпись «для Паулины». Так клуб помогает найти девочке подходящего донора

Паулина – девятимесячная девочка, у которой прогрессирует рак крови. Ей нужно найти донора с подходящими стволовыми клетками. Отец Паулины, болельщик «Герты», обратился в клуб с просьбой как-то помочь.

«Я подумал, что просто напишу в клуб по электронной почте. В такой ситуации тебе нечего терять. Мы очень счастливы и благодарны за то, что «Герта» выполнила нашу просьбу».

«Герта» напомнила, что каждый здоровый человек от 17 до 55 лет может сдать свои стволовые клетки – возможно, они кому-то подойдут. Чем больше людей это сделают, тем выше шанс, что и у Паулины найдется «генетический близнец».

Каждые 15 минут в Германии кому-то ставят диагноз «рак крови». И каждому десятому заболевшему требуются стволовые клетки.