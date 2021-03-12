Амад Диалло
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Хамед Траоре
Манчестер Юнайтед
Аталанта
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#Амад Диалло #Лига Европы #Футбол #Манчестер Юнайтед #Аталанта #Хамед Траоре

Темный эпизод из жизни молодого форварда «МЮ». Попадался на незаконной иммиграции с использованием лже-родителей

6 часов назад

18-летний Амад Диалло чуть не стал героем первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Он забил за «Манчестер Юнайтед» в ворота «Милана», но его клуб упустил победу в конце – 1:1.

• И все же гол примечателен по нескольким причинам:

• Это был его первый удар по воротам в составе «МЮ». Ранее он сыграл 38 минут в двух матчах против «Реала Сосьедад» в 1/16 финала ЛЕ, но там не бил ни разу.

• Только три игрока моложе Диалло забивали за «МЮ» в еврокубках – это Гринвуд, Рэшфорд и Бест.

И главное – какая красота:

Диалло перешел в «МЮ» из «Аталанты» за 21 миллион евро, трансфер был оформлен в январе. А в феврале пришел штраф на 48 тысяч евро за прошлые темные дела.

Что произошло:

• Ивуариец Амад Диалло в 13-летнем возрасте переехал в Италию и использовал фальшивые документы, чтобы получить вид на жительство. Два человека – притворились его родителями и подали запрос на воссоединение семьи.

• Диалло попал в академию «Аталанты». Вместе с ним переехал и его брат Хамед Траоре. Он тоже футболист и сейчас играет за «Сассуоло», а изначально был в «Эмполи».

• Есть информация, что еще несколько игроков в этом замешаны – один в «Лечче», другой в серии D, третий принадлежит «Парме».

• Делом заинтересовалась прокуратура Пармы. Игроков нельзя обвинить, поскольку они были несовершеннолетними, но теоретически они могли получить дисквалификацию, поэтому сознались.

• Притом в 2020-м итальянский паспорт Диалло получил – он прожил в стране пять лет.

• Полиция при этом не уверена, что Амад Диалло Траоре – это настоящее имя игрока, а Хамед – его брат. Сам же Диалло на свое 18-летие написал в твиттере, что теперь он – Амад Диалло и не нужно называть его «Траоре».

«МЮ» официально на весь процесс не реагировал, он уж точно не причем. Клубы вряд ли могут быть как-то затронуты в этой истории, если бы не один момент. Матерью Диалло в фальшивых документах была записана 41-летняя Марина Эдвиг Карин Техер – сотрудница «Аталанты».

Но и здесь есть вопросы:

  • Во-первых, «Аталанта» – второй клуб Диалло в Италии, первым был «Бока Барко».
  • Во-вторых, была ли Техер на тот момент сотрудницей «Аталанты» – пока неясно.

В любом случае, клубу едва ли что-то грозит, а Диалло и Траоре отделались штрафами. Интрига в другом – действительно ли они братья? Тест ДНК оба игрока уже сдали, но его результаты пока неизвестны.

Слева – Амад Диалло, справа – Хамед Траоре

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de / XinHua / AFLO / Global Look Press
Автор:
Михаил Морозов
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