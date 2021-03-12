Темный эпизод из жизни молодого форварда «МЮ». Попадался на незаконной иммиграции с использованием лже-родителей
18-летний Амад Диалло чуть не стал героем первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Он забил за «Манчестер Юнайтед» в ворота «Милана», но его клуб упустил победу в конце – 1:1.
• И все же гол примечателен по нескольким причинам:
• Это был его первый удар по воротам в составе «МЮ». Ранее он сыграл 38 минут в двух матчах против «Реала Сосьедад» в 1/16 финала ЛЕ, но там не бил ни разу.
• Только три игрока моложе Диалло забивали за «МЮ» в еврокубках – это Гринвуд, Рэшфорд и Бест.
И главное – какая красота:
Диалло перешел в «МЮ» из «Аталанты» за 21 миллион евро, трансфер был оформлен в январе. А в феврале пришел штраф на 48 тысяч евро за прошлые темные дела.
Что произошло:
• Ивуариец Амад Диалло в 13-летнем возрасте переехал в Италию и использовал фальшивые документы, чтобы получить вид на жительство. Два человека – притворились его родителями и подали запрос на воссоединение семьи.
• Диалло попал в академию «Аталанты». Вместе с ним переехал и его брат Хамед Траоре. Он тоже футболист и сейчас играет за «Сассуоло», а изначально был в «Эмполи».
• Есть информация, что еще несколько игроков в этом замешаны – один в «Лечче», другой в серии D, третий принадлежит «Парме».
• Делом заинтересовалась прокуратура Пармы. Игроков нельзя обвинить, поскольку они были несовершеннолетними, но теоретически они могли получить дисквалификацию, поэтому сознались.
• Притом в 2020-м итальянский паспорт Диалло получил – он прожил в стране пять лет.
• Полиция при этом не уверена, что Амад Диалло Траоре – это настоящее имя игрока, а Хамед – его брат. Сам же Диалло на свое 18-летие написал в твиттере, что теперь он – Амад Диалло и не нужно называть его «Траоре».
«МЮ» официально на весь процесс не реагировал, он уж точно не причем. Клубы вряд ли могут быть как-то затронуты в этой истории, если бы не один момент. Матерью Диалло в фальшивых документах была записана 41-летняя Марина Эдвиг Карин Техер – сотрудница «Аталанты».
Но и здесь есть вопросы:
- Во-первых, «Аталанта» – второй клуб Диалло в Италии, первым был «Бока Барко».
- Во-вторых, была ли Техер на тот момент сотрудницей «Аталанты» – пока неясно.
В любом случае, клубу едва ли что-то грозит, а Диалло и Траоре отделались штрафами. Интрига в другом – действительно ли они братья? Тест ДНК оба игрока уже сдали, но его результаты пока неизвестны.