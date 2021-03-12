Темный эпизод из жизни молодого форварда «МЮ». Попадался на незаконной иммиграции с использованием лже-родителей

18-летний Амад Диалло чуть не стал героем первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Он забил за «Манчестер Юнайтед» в ворота «Милана», но его клуб упустил победу в конце – 1:1.

• И все же гол примечателен по нескольким причинам:

• Это был его первый удар по воротам в составе «МЮ». Ранее он сыграл 38 минут в двух матчах против «Реала Сосьедад» в 1/16 финала ЛЕ, но там не бил ни разу.

• Только три игрока моложе Диалло забивали за «МЮ» в еврокубках – это Гринвуд, Рэшфорд и Бест.

И главное – какая красота: