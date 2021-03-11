Харри Магуайр
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Милан
Манчестер Юнайтед
Промах, от которого вам станет больно. Капитан «МЮ» бьет в упор перед воротами – штанга
час назад
«Манчестер Юнайтед» принимал «Милан» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Началось с двух отмененных голов «Милана»:
❌ На шестой минуте забил Леау, но он был в офсайде.
❌ Через пять минут забил Кессье. Игра рукой – гол не засчитан.
Первый тайм упрямо закончился без голов – к этим отменам «Милана» добавился странный промах капитана «МЮ» Харри Магуайра.
Он попал в штангу с полуметра, когда ему никто не мешал, а ворота были пустыми.
А вот так – в динамике:
Магуайр опасен в чужой штрафной, но иногда губит моменты.
- Например, в игре прошлого сезона с «Вест Хэмом» бил в упор, но спас вратарь.
- Через два тура против «Ньюкасла» – промазал из вратарской.
Оба матча «МЮ» тогда проиграл, но с «Миланом» промах Магуайра имел обратный эффект – сразу же после перерыва красиво забил Диалло.
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