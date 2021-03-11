Промах, от которого вам станет больно. Капитан «МЮ» бьет в упор перед воротами – штанга

«Манчестер Юнайтед» принимал «Милан» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Началось с двух отмененных голов «Милана»:

❌ На шестой минуте забил Леау, но он был в офсайде.

❌ Через пять минут забил Кессье. Игра рукой – гол не засчитан.

Первый тайм упрямо закончился без голов – к этим отменам «Милана» добавился странный промах капитана «МЮ» Харри Магуайра.

Он попал в штангу с полуметра, когда ему никто не мешал, а ворота были пустыми.