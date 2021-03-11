Харри Магуайр
Лига Европы
Футбол
Милан
Манчестер Юнайтед
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#Харри Магуайр #Лига Европы #Футбол #Манчестер Юнайтед #Милан

Промах, от которого вам станет больно. Капитан «МЮ» бьет в упор перед воротами – штанга

час назад

«Манчестер Юнайтед» принимал «Милан» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Началось с двух отмененных голов «Милана»:

❌ На шестой минуте забил Леау, но он был в офсайде.

❌ Через пять минут забил Кессье. Игра рукой – гол не засчитан.

Первый тайм упрямо закончился без голов – к этим отменам «Милана» добавился странный промах капитана «МЮ» Харри Магуайра.

Он попал в штангу с полуметра, когда ему никто не мешал, а ворота были пустыми.

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

А вот так – в динамике:

Магуайр опасен в чужой штрафной, но иногда губит моменты.

Оба матча «МЮ» тогда проиграл, но с «Миланом» промах Магуайра имел обратный эффект – сразу же после перерыва красиво забил Диалло.

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Диалло 50
1:1
Матч завершен
Милан
Милан
Кьер 90
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Alexander Hassenstein - UEFA / Global Look Press
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