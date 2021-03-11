Лионель Месси
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#Лионель Месси #Лига чемпионов #Футбол #Барселона #ПСЖ

🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти

2 часа назад

«ПСЖ» принимает «Барселону» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре 4:1 победил «ПСЖ».

«Барселона» начала игру на высочайших скоростях, и один только Дембеле имел три отличных момента в первые 20 минут. Но счет открыл «ПСЖ» с пенальти.

А потом Месси сотворил вот такой безумный гол:

В шоке даже Рональд Куман. Что за красота!

Скриншоты с видео «Матч ТВ»

Месси за все время забил 19 голов из-за штрафной в матчах ЛЧ. По этому показателю он уступает только Роналду, у которого 20. Еще Месси в этой ЛЧ впервые забил не с пенальти.

Навас отомстил Месси в конце первого тайма, вытащив пенальти от него. Месси не забил пенальти в ЛЧ впервые с 2015 года.

После первого тайма – 1:1, но по моментам подавляющее преимущество у «Барсы». По ударам она превзошла «ПСЖ» в три раза (15:5), это касается и ударов в створ (9:3).

Задача все та же – забить минимум четыре, только теперь это обеспечит «Барсе» овертайм, если она больше не пропустит. Это странно звучит, но по тому, как складывается игра, пока о шансах «Барсы» еще можно рассуждать.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de
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