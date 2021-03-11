🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти

«ПСЖ» принимает «Барселону» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре 4:1 победил «ПСЖ».

«Барселона» начала игру на высочайших скоростях, и один только Дембеле имел три отличных момента в первые 20 минут. Но счет открыл «ПСЖ» с пенальти.

А потом Месси сотворил вот такой безумный гол: