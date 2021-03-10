Ооочень далекий разбег мастера штрафных из «Порту». Разогнался – и пальнул между ног Роналду

Оливейра был одним из тех, кто сразу выступил после матча: «Это приз для всей команды. Мы заслужили его за все, что сделали сегодня. И за то, с чем мы боролись во время всего сезона».

Сам Оливейра – воспитанник «Порту». Он пережил кучу аренд и даже уходил из «Порту» свободным агентом. В 2015-м «Порту» вернул его за миллион евро.

Сейчас Оливейре 28 лет. Он стал первым португальским игроком с 2015 года, который забил за «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда это был Куарежма.

Победа «Порту» ценна и тем, что клуб заканчивал матч в меньшинстве. Тареми получил две желтые карточки за две минуты. «Ювентус» не воспользовался большинством.

Оливейра не первый раз забивает штрафной с таким длинным разбегом. На старте карьеры у него был подобный мяч за «Мехелен»: