Ооочень далекий разбег мастера штрафных из «Порту». Разогнался – и пальнул между ног Роналду
«Ювентус» вылетел от «Порту» в Лиге чемпионов, хотя выиграл домашний матч. Все решили два гола от Сержиу Оливейры. В первом тайме он реализовал пенальти, а в овертайме вколотил убойный гол со штрафного. Всего Оливейра имеет 16 голов во всех турнирах этого сезона. Пять из них он забил в Лиге чемпионов, где до этого у него никогда не было больше одного.
Таким получился решающий штрафной от Оливейры. Мяч пролетел между ног у Криштиану Роналду. Перед ударом он отвернулся.
Момент – в двух кадрах:
Оливейра был одним из тех, кто сразу выступил после матча: «Это приз для всей команды. Мы заслужили его за все, что сделали сегодня. И за то, с чем мы боролись во время всего сезона».
Сам Оливейра – воспитанник «Порту». Он пережил кучу аренд и даже уходил из «Порту» свободным агентом. В 2015-м «Порту» вернул его за миллион евро.
Сейчас Оливейре 28 лет. Он стал первым португальским игроком с 2015 года, который забил за «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда это был Куарежма.
Победа «Порту» ценна и тем, что клуб заканчивал матч в меньшинстве. Тареми получил две желтые карточки за две минуты. «Ювентус» не воспользовался большинством.
Оливейра не первый раз забивает штрафной с таким длинным разбегом. На старте карьеры у него был подобный мяч за «Мехелен»:
Штрафной от Оливейры помнит и «Краснодар». Тогда он забил немного в другом стиле: