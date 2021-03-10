Кьеза мазал по пустым воротам, но дотащил «Ювентус» до овертайма. А без него – вылет
Наличие Федерико Кьезы – единственный аргумент «Ювентуса» в играх с «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов.
Первый матч: «Ювентус» горел 0:2. Кьеза забил гостевой гол на 82-й минуте.
Второй матч: «Ювентус» пропустил с пенальти. Кьеза оформил дубль.
Так игра дошла до овертайма, где «Ювентус» не справился. Оливейра разбежался и заколотил гол со штрафного. Мяч от Рабьо «Ювентусу» никак не помог из-за количества гостевых голов. «Ювентус» победил со счетом 3:2, но дальше прошел «Порту».
Федерико Кьеза был самым активным игроком «Ювентуса» в обоих матчах против «Порту». Но даже у него не всегда все получалось. Во втором тайме ответной игры с «Ювентусом» Кьеза упустил убойный момент. Он обыграл вратаря и пробил по пустым воротам, но Пепе коснулся мяча и отправил его в штангу.
Как забивал Кьеза в играх с «Порту»:
В дополнительное время Пирло заменил Кьезу, когда тот пошел в опасный стык: чуть не травмировал соперника и не вылетел сам. К тому моменту у Кьезы уже была желтая карточка, а «Ювентус» не хотел потери большинства. С начала второго тайма «Ювентус» играл 11 на 10 из-за удаления игрока «Порту» Тареми. Он получил две желтые за пару минут.
До этого сезона Федерико Кьеза играл в «Фиорентине». В последний день трансферного окна «Ювентус» забрал Кьезу в двухлетнюю аренду. «Ювентус» заплатил за нее 10 миллионов евро, а потом обязан выкупить Кьезу еще за 40 миллионов. Именно в «Ювентусе» Кьеза дебютировал в Лиге чемпионов. С «Фиорентиной» он туда просто не попадал.
Впервые с апреля-2018 в плей-офф Лиги чемпионов за «Ювентус» забил не Роналду