Кьеза мазал по пустым воротам, но дотащил «Ювентус» до овертайма. А без него – вылет

Наличие Федерико Кьезы – единственный аргумент «Ювентуса» в играх с «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов.

Первый матч: «Ювентус» горел 0:2. Кьеза забил гостевой гол на 82-й минуте.

Второй матч: «Ювентус» пропустил с пенальти. Кьеза оформил дубль.

Так игра дошла до овертайма, где «Ювентус» не справился. Оливейра разбежался и заколотил гол со штрафного. Мяч от Рабьо «Ювентусу» никак не помог из-за количества гостевых голов. «Ювентус» победил со счетом 3:2, но дальше прошел «Порту».

Федерико Кьеза был самым активным игроком «Ювентуса» в обоих матчах против «Порту». Но даже у него не всегда все получалось. Во втором тайме ответной игры с «Ювентусом» Кьеза упустил убойный момент. Он обыграл вратаря и пробил по пустым воротам, но Пепе коснулся мяча и отправил его в штангу.

Как забивал Кьеза в играх с «Порту»: