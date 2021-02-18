Криштиану Роналду
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Федерико Кьеза
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#Криштиану Роналду #Лига чемпионов #Футбол #Ювентус #Порту #Федерико Кьеза

Впервые с апреля-2018 в плей-офф Лиги чемпионов за «Ювентус» забил не Роналду

48 минут назад

«Ювентус» проиграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» победил со счетом 2:1. У «Юве» единственный гол забил Федерико Кьеза:

  • Это первый гол Кьезы в карьере в плей-офф Лиги чемпионов.
  • Это первый случай с апреля 2018 года, когда в плей-офф Лиги чемпионов за «Ювентус» забил не Криштиану Роналду. Тогда «Юве» обыграл «Реал» (3:1), и за него забивали Марио Манджукич и Блез Матюиди.
  • С того момента «Ювентус» сыграл в плей-офф ЛЧ 6 матчей и забил 7 мячей. Все – на счету Роналду.
Матч завершен
Порту
Порту
Тареми 1
Марега 46
2:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Кьеза 82
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