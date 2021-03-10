Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
Перед ответной игрой 1/8 Лиги чемпионов против «ПСЖ» «Барселона» сняла отель Pullman недалеко от Эйфелевой башни. Но отель не был полностью зарезервирован за «Барсой». Поэтому номер там в ту ночь мог снять любой желающий (стоимость ночи – 265 евро). Это сделал житель Парижа, который дальше устроил веселье.
Он планировал включить сигнализацию в отеле ночью. Но тут фанаты «ПСЖ» организовали фейерверк-шоу – это ответ болельщикам «Барсы», которые тоже запускали фейерверки недалеко перед отелем с игроками «ПСЖ» в ночь перед первой игрой.
Фанат дождался, когда фейерверки стихнут, и уже тогда он врубил сигнализацию и разбудил игроков «Барсы».
Полиция быстро нашла фаната и отправилась с ним в полицейский участок. Он провел там пять часов и получил только выговор.
Но вроде бы футболисты «Барсы» бодрые.
Клуб случай с сигнализацией не комментировал. И наоборот показал, как команду встречают в Париже с любовью.