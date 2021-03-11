«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше

Ради интереса, мы сравнили статистику «Барселоны» в этой игре и в том матче 2017 года, когда она победила дома 6:1.

Матч 2017-го против матча 2021-го.

✅ Удары: 17 – 20

✅ Удары в створ: 7 – 10

✅ Угловые: 6 – 8

✅ Владение мячом: 65% – 67%

✅ Процент точных передач: 87% – 91%

✅ Количество передач: 514 – 739

✅ Офсайды: 3 – 1

❌ Но голы: 6 – 1

Ключевые игровые показатели – в пользу «Барсы»-2021, забившей на пять голов меньше, чем та команда. Конечно, были цифры и в пользу «Барсы»-2017: в два раза больше заработанных фолов, больше на три удачных отбора, но они выглядят не так ярко.

Та «Барселона» играла дома при сотне тысяч фанатов, эта – в гостях на пустом стадионе.