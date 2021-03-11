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#Барселона #Лига чемпионов #Футбол #ПСЖ

«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше

час назад

«ПСЖ» сыграл 1:1 с «Барселоной» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел дальше. В первой игре он победил 4:1.

Главный тренер «Барсы» Рональд Куман перед матчем рассуждал о шансах.

«Зависит от того, как мы начнем матч, сколько энергии мы вложим, насколько эффективными мы будем. Нет ничего невозможного»
Рональд Куман

Звучало наивно после домашних 1:4 от команды Мбаппе? Но Куман не обманул – оказалось, что все действительно зависело от эффективности «Барселоны». Она создала гигантское количество моментов, особенно в первом тайме, а один Дембеле мог оформить чуть ли не пента-трик. Только гол был всего один.

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Ради интереса, мы сравнили статистику «Барселоны» в этой игре и в том матче 2017 года, когда она победила дома 6:1.

Матч 2017-го против матча 2021-го.

✅ Удары: 17 – 20

✅ Удары в створ: 7 – 10

✅ Угловые: 6 – 8

✅ Владение мячом:  65% – 67%

✅ Процент точных передач: 87% – 91%

✅ Количество передач: 514 – 739

✅ Офсайды: 3 – 1

❌ Но голы: 6 – 1

Ключевые игровые показатели – в пользу «Барсы»-2021, забившей на пять голов меньше, чем та команда. Конечно, были цифры и в пользу «Барсы»-2017: в два раза больше заработанных фолов, больше на три удачных отбора, но они выглядят не так ярко.

Та «Барселона» играла дома при сотне тысяч фанатов, эта – в гостях на пустом стадионе.

Из игроков «Барсы» в обоих матчах были Бускетс, Месси и вратарь тер Стеген.

  • Сейчас Месси бил больше (семь ударов против четырех тогда) и точнее (3-1 в створ).
  • Он и обводил чаще в четыре раза (4-1).
  • Сейчас гораздо точнее даже раздавал передачи (90% против 82%).
  • В том матче за 100 касаний мяча у «Барсы» зашел только Неймар. В этом – сразу пять (!) игроков.
  • Даже Бускетс тогда и не думал бить по воротам (ноль ударов), а в этой игре бил четырежды (половина ударов – в створ).

Факт: «Барселона» по цифрам превзошла себя же четырехлетней давности, когда выиграла 6:1.

И еще факт: Сейчас она забила лишь гол и вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Мбаппе 31
1:1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 37
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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