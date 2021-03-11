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#Лига чемпионов #Футбол #Ливерпуль #РБ Лейпциг

«Лейпциг» вылетел из ЛЧ, сыграв с «Ливерпулем» два выездных матча. И еще заплатит деньги. Как?

50 минут назад

За 2021 год «Ливерпуль» забил на дома на «Энфилде» всего один гол – и тот с пенальти. В семи матчах!

В одной игре с «Лейпцигом» дома «Ливерпуль» забил больше, чем за весь календарный год. Но «дома» только формально – команды играли в Будапеште. Там же, где первый матч.

Почему именно Будапешт?

6 августа 2020 года УЕФА объявил, что Венгрия может сыграть в новом сезоне важную роль – предоставить нейтральные поля для проведения матчей. Венгрия специально открыла въезд спортсменам: «Не венгерским гражданам разрешен въезд в страну, если они участвуют в международных спортивных мероприятиях».

И УЕФА действительно использует Венгрию для проведения матчей на нейтральных полях. В Лиге чемпионов и Лиге Европы прошло уже шесть матчей в Будапеште – в ситуациях, когда коронавирусные ограничения запрещали командам въезжать в другую страну. Еще там же состоятся матчи «Боруссия М»«Ман Сити» и «Мольде»«Гранада».

Также в Будапешт переносили Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей». Еще на «Пушкаш Арене» запланировано проведение матчей Евро-2020.

Венгрия и УЕФА дружат?

Ага. В 2019 году президент УЕФА Александр Чеферин посетил Будапешт на открытии «Пушкаш Арены», где сейчас проводятся матчи. И сказал уже тогда: «Стадион будет жемчужиной венгерского футбола на десятилетия». Плюс пообещал финансировать в строительство новой штаб-квартиры Венгерской футбольной ассоциации.

Принимал Чеферина тогда Шандоре Чани. Это банкир и, по сути, второй человек в стране. Он – друг Виктора Орбана (премьер-министра), председатель футбольной ассоциации, вице-президент УЕФА и занимает должность в Исполнительном комитете УЕФА.

При этом в Венгрии все плохо с коронавирусом

С 8 марта там действуют жесткие ограничения, связанные с ростом количества зараженных (за последние 10 дней – около 40 тысяч). Но матчи все равно проводятся. Правила новых ограничительных мер вышли в тот же день, когда было объявлено, что «Ливерпуль» и «Лейпциг» сыграют в Венгрии.

«Лейпциг» заплатит «Ливерпулю» за то, что играли в Будапеште. Это как?

Еще один момент абсурдности. «Лейпциг» должен был заплатить «Ливерпулю» 10% от тех денег, которые получит за участие в матче (около 1,5 миллиона евро).

Все из-за того, что они не могли прилететь в Ливерпуль из-за ограничительных для них мер. Поэтому «Ливерпулю» пришлось искать другое место для проведения игры. И поэтому гостевая сторона, по правилам УЕФА, должна выплатить компенсацию.

«Лейпциг» мог полететь в Англию, но правительство Саксонии обязывало их сесть там на 14-дневный карантин. Получается, «Лейпциг» формально мог поехать в Англию. А «Ливерпуль» в первом матче нет – потому что Германия их не пускала. 

В итоге «Ливерпуль» и «Лейпциг» провели два матча в Будапеште, и «Ливерпуль» дважды победил с одинаковым счетом 2:0. И выиграл столько же матчей, сколько за последние пять недель в АПЛ.

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 71
Мане 74
2:0
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa / Global Look Press
Автор:
Валера Полевиков
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