«Лейпциг» вылетел из ЛЧ, сыграв с «Ливерпулем» два выездных матча. И еще заплатит деньги. Как?

За 2021 год «Ливерпуль» забил на дома на «Энфилде» всего один гол – и тот с пенальти. В семи матчах!

В одной игре с «Лейпцигом» дома «Ливерпуль» забил больше, чем за весь календарный год. Но «дома» только формально – команды играли в Будапеште. Там же, где первый матч.

Почему именно Будапешт?

6 августа 2020 года УЕФА объявил, что Венгрия может сыграть в новом сезоне важную роль – предоставить нейтральные поля для проведения матчей. Венгрия специально открыла въезд спортсменам: «Не венгерским гражданам разрешен въезд в страну, если они участвуют в международных спортивных мероприятиях».

И УЕФА действительно использует Венгрию для проведения матчей на нейтральных полях. В Лиге чемпионов и Лиге Европы прошло уже шесть матчей в Будапеште – в ситуациях, когда коронавирусные ограничения запрещали командам въезжать в другую страну. Еще там же состоятся матчи «Боруссия М» – «Ман Сити» и «Мольде» – «Гранада».

Также в Будапешт переносили Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей». Еще на «Пушкаш Арене» запланировано проведение матчей Евро-2020.

Венгрия и УЕФА дружат?

Ага. В 2019 году президент УЕФА Александр Чеферин посетил Будапешт на открытии «Пушкаш Арены», где сейчас проводятся матчи. И сказал уже тогда: «Стадион будет жемчужиной венгерского футбола на десятилетия». Плюс пообещал финансировать в строительство новой штаб-квартиры Венгерской футбольной ассоциации.

Принимал Чеферина тогда Шандоре Чани. Это банкир и, по сути, второй человек в стране. Он – друг Виктора Орбана (премьер-министра), председатель футбольной ассоциации, вице-президент УЕФА и занимает должность в Исполнительном комитете УЕФА.