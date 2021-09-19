«Вест Хэм» выпустил на пенальти легенду клуба, который не мажет пять лет. И он смазал – Де Хеа взял пенальти в АПЛ впервые за семь лет
«МЮ» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1 в игре АПЛ. В этом матче снова забил Криштиану Роналду, а Джесси Лингард в конце игры принес «МЮ» победу. Так он исправился за привоз решающего гола против «Янг Бойз». Но важным героем матча оказался Давид Де Хеа. Вратарь «МЮ» взял пенальти на 95-й минуте – так команда удержала победу.
У «Вест Хэма» была специальная замена под пенальти. Марк Нобл вышел со скамейки на 94-й минуте – и сразу отправился на удар. Попал в створ, но Давид Де Хеа потащил его удар. Это важно, потому что последний промах Нобла был еще в сезоне-2016/17. За карьеру Нобл реализовал 38 пенальти, а смазал всего пять ударов.
Так сложилась статистическая аномалия, потому что Давид Де Хеа редко отбивает пенальти. Он пропускал каждый удар во всех турнирах с апреля 2016 года. Последний раз Де Хеа брал пенальти от Ромелу Лукаку, когда тот еще выступал за «Эвертон». В АПЛ Де Хеа вообще не отбивал пенальти с октября 2014-го. Символично, что тот сейв тоже был в матче с «Эвертоном».
Если учитывать серии пенальти, Де Хеа пропустил 40 голов подряд перед матчем с «Вест Хэмом».
В 2019-м Марк Нобл рассказывал об отношении к практике пенальти: «Я никогда не практикую удары с пенальти. Никогда. Вообще никогда. Если такая возможность есть на тренировке, то я никогда ей не пользуюсь. Однажды вратарь соперника найдет возможность и отобьет удар. Это не повлияет на меня – я спокойно попробую забить следующий пенальти».
Даже Сульшер после матча отреагировал на выход Нобла: «Я видел, что он забивает столько пенальти. Но иногда это работает против вас, в других случаях – за вас». Защитник «Вест Хэма» Огбонна поддержал Нобла: «Нам всем его жаль, но это футбол. Он достаточно опытен, чтобы забивать любой пенальти. И следующий обязательно забьет».
Теперь «Манчестер Юнайтед» догнал «Ливерпуль». Обе команды имеют по 13 очков и лидируют в АПЛ. «Вест Хэм» остался в середине таблицы: за пять матчей клуб набрал восемь очков. 34-летний Марк Нобл в этом сезоне вообще не играет за «Вест Хэм». Против «МЮ» он вышел на замену за минуту до конца добавленного времени, против «Лестера» – на 88-й минуте.
Даже так Нобл – важнейший человек для истории «Вест Хэма». Хотя в конце этого сезона он уйдет:
Нобл анонсировал уход из «Вест Хэма». Он играл в клубе с 2004 года, вылетал с ним из Премьер-лиги и возвращался