«Вест Хэм» выпустил на пенальти легенду клуба, который не мажет пять лет. И он смазал – Де Хеа взял пенальти в АПЛ впервые за семь лет

«МЮ» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1 в игре АПЛ. В этом матче снова забил Криштиану Роналду, а Джесси Лингард в конце игры принес «МЮ» победу. Так он исправился за привоз решающего гола против «Янг Бойз». Но важным героем матча оказался Давид Де Хеа. Вратарь «МЮ» взял пенальти на 95-й минуте – так команда удержала победу.

У «Вест Хэма» была специальная замена под пенальти. Марк Нобл вышел со скамейки на 94-й минуте – и сразу отправился на удар. Попал в створ, но Давид Де Хеа потащил его удар. Это важно, потому что последний промах Нобла был еще в сезоне-2016/17. За карьеру Нобл реализовал 38 пенальти, а смазал всего пять ударов.

Так сложилась статистическая аномалия, потому что Давид Де Хеа редко отбивает пенальти. Он пропускал каждый удар во всех турнирах с апреля 2016 года. Последний раз Де Хеа брал пенальти от Ромелу Лукаку, когда тот еще выступал за «Эвертон». В АПЛ Де Хеа вообще не отбивал пенальти с октября 2014-го. Символично, что тот сейв тоже был в матче с «Эвертоном».

Если учитывать серии пенальти, Де Хеа пропустил 40 голов подряд перед матчем с «Вест Хэмом».