Нобл анонсировал уход из «Вест Хэма». Он играл в клубе с 2004 года, вылетал с ним из Премьер-лиги и возвращался

Капитан «Вест Хэма» Марк Нобл обратился к болельщикам в открытом письме, где рассказал о продлении контракта на год и предупредил об уходе.

«Это решение я принял после долгих обсуждений с семьей, друзьями и клубом».

«Я по-прежнему твердо верю, что мне есть что предложить на поле. Я бы не подписал новый контракт, если бы не чувствовал, что могу показать себя и принести пользу команде».

«Следующий сезон будет для меня эмоциональным, но сейчас не время рефлексировать или оглядываться на карьеру. Я сделал объявление сейчас, чтобы сосредоточиться на игроках и персонале и закончить сезон настолько сильно, насколько это возможно».

Нобл не рассказал, чем займется после следующего сезона. Он упомянул, что согласен со стратегией развития «Вест Хэма», а сам хочет «продвигать этические ценности» клуба. Но в то же время написал: «Пока я не знаю, каким будет будущее. Если я чему-то и научился в футболе, так это тому, что нельзя заглядывать слишком далеко вперед, потому что все может измениться очень быстро».

Ноблу 33 года. Он прошел академию клуба и дебютировал в нем в 2004 году, когда ему было 17 лет.

В 2006-м дважды уходил в непродолжительные аренды, но к концу сезона-2006/07 он закрепился в основе «Вест Хэма».

В 2011 году клуб занял последнее место в АПЛ и вылетел в Чемпионшип. Нобл остался в команде и вернулся с ней в Премьер-лигу спустя год.

С 2015 года он стал капитаном команды. Сезон-2021/22 будет 18-м для Нобла в клубе, у него больше 500 матчей за «Вест Хэм».

Британские СМИ отметили, что контракт продлили, несмотря на ситуацию с критикой руководства в 2020 году. Тогда Нобл на правах капитана раскритиковал продажу воспитанника клуба Грейди Диангана в «Вест Бромвич».

В текущем сезоне Нобл уже не игрок стартового состава. Он сыграл в 18 матчах, но в основном выходил на замены. Тем не менее Нобл по-прежнему сохраняет авторитет в клубе, особенно среди молодежи, пишет The Athletic.