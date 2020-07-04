Гимн «Вест Хэма» – песня про пузыри. Он написан под спектакль на Бродвее и помогал в бомбоубежищах

Одна версия: сын автора песни был очень похож на мальчишку из академии «Вест Хэма» – так у клуба появился гимн

1918-й – на Бродвее выходит мюзикл «Уходящее шоу», и одна героиня спела песню про пузыри. Это был дебют будущего гимна «Вест Хэма» в обществе. Дальше его разобрали и адаптировали под другие постановки. А его автор Джон Келлетт говорил: «Эта песня сделала меня знаменитым. У меня есть объяснение, почему она стала такой популярной – дело в том, что я писал ее от чистой души. Она настоящая, там есть смысл про надежду. Это сделала ее ближе к людям».

В конце 1910-х песня стала хитом в США. В конце 20-х – хитом в Великобритании. Тогда песню также исполняли в театрах, в концертных залах. Есть две версии, как ее начали ассоциировать с «Вест Хэмом», и обе связаны с одним и тем же мальчиком.

Первая – в Англии запустили рекламу мыла и озвучили ее той самой песней. Главный герой этой рекламы был сильно похож на Уилла Мюррэя – мальчишку, играющего за детскую команду «Вест Хэма».

В одном матче Мюррэй был неприлично хорош. И директор школы в шутку сравнил его с мальчиком из рекламы и запел «I’m forever blowing bubbles». Родители юных игроков, среди которых почти все болели за «Вест Хэм» подхватили мотив.

Кстати, в «Вест Хэме» думают, что эта версия наиболее вероятная.

Вторая – тот же Мюррэй был похож на сына Джона Келлетта. И все тот же директор школы «Вест Хэма» похвалил Мюррэя за удачный матч сравнением с сыном Келлетта и исполнением песни.

Песню исполняли во время войны в бомбоубежищах, на станциях метро, в госпиталях и даже в магазинах. Есть очень популярная версия, что впервые болельщики «Вест Хэма» спели ее во время первого финала Кубка Лиги – когда их команда обыграла «Болтон». Но она опровергается на сайте «Вест Хэма».

Песня позже прикрепилась к клубу, а вот Мюррэй так и не дорос до уровня взрослой команды.

Сейчас «Вест Хэм» запускает пузыри перед каждым домашним матчем. Его гимн так полюбил Элайджа Вуд, что пьяный пел во время съемок «Хулиганов зеленой улицы»

Так выглядит стадион «Вест Хэма» перед каждым домашним матчем команды.