«Вест Хэм» в соцсетях разнесли его же игроки. Причина: продажа талантливого пацана

Грейди Диангана – молодой воспитанник «Вест Хэма». Сейчас ему 22, к этому моменту он уже сыграл 17 матчей в АПЛ, стал постоянным участником молодежки клуба, отыграл один полный сезон в Чемпионшипе и много вызывался в юношескую сборную Англии.

Прошлый сезон он провел в «Вест Бромвиче», помог ему вернуться в АПЛ и так понравился местному тренерскому штабу, что клуб договорился с «Вест Хэмом» о покупке Дианганы. Сумма трансфера 13,5 млн евро – это в 3 раза больше его рыночной стоимости.

«Вест Хэм» официально объявил о продаже Дианганы в твиттере. Клубу сразу же ответил его капитан Марк Нобл (капитан): «Как капитан этого клуба я подавлен, расстроен и зол, что Грэйди ушел. Отличный игрок с большим будущим».