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#Грейди Диангана #Футбол #АПЛ #Чемпионшип #Вест Хэм #Джек Уилшир #Вест Бромвич #Майкл Антонио #Марк Нобл

«Вест Хэм» в соцсетях разнесли его же игроки. Причина: продажа талантливого пацана

05 сентября, 17:23

инстаграм Грейди Дианганы

Грейди Диангана – молодой воспитанник «Вест Хэма». Сейчас ему 22, к этому моменту он уже сыграл 17 матчей в АПЛ, стал постоянным участником молодежки клуба, отыграл один полный сезон в Чемпионшипе и много вызывался в юношескую сборную Англии.

Прошлый сезон он провел в «Вест Бромвиче», помог ему вернуться в АПЛ и так понравился местному тренерскому штабу, что клуб договорился с «Вест Хэмом» о покупке Дианганы. Сумма трансфера 13,5 млн евро – это в 3 раза больше его рыночной стоимости.

«Вест Хэм» официально объявил о продаже Дианганы в твиттере. Клубу сразу же ответил его капитан Марк Нобл (капитан): «Как капитан этого клуба я подавлен, расстроен и зол, что Грэйди ушел. Отличный игрок с большим будущим».

Диангана выложил прощальный пост в инстаграме. И в комментарии пришли игроки «Вест Хэма».

Майкл Антонио: «Я буду скучать по тебе. Шутки в стороне, делай то, что умеешь. Мы все уверены в тебе. Тебя ждет огромное будущее».

Джек Уилшир: «Иди и занимайся своим делом в том клубе, где тебя уважают».

Роберт Снодграсс: «Опустошен и расстроен из-за твоего ухода. Удачи тебе».

Деклан Райс: «Братан, я уничтожен изнутри. Удачи тебе. Я буду скучать по тебе. Иди и уничтожь там всех».

Фанаты в комментариях поддержали звезд «Вест Хэма» – все пишут, что руководство опозорилось.

«Вест Хэм» же в официальном заявлении написал, что решение продать Диангану далось боссам тяжело – но они получили неплохие средства, которые потратят на усиление команды.

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