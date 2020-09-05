«Вест Хэм» в соцсетях разнесли его же игроки. Причина: продажа талантливого пацана
Грейди Диангана – молодой воспитанник «Вест Хэма». Сейчас ему 22, к этому моменту он уже сыграл 17 матчей в АПЛ, стал постоянным участником молодежки клуба, отыграл один полный сезон в Чемпионшипе и много вызывался в юношескую сборную Англии.
Прошлый сезон он провел в «Вест Бромвиче», помог ему вернуться в АПЛ и так понравился местному тренерскому штабу, что клуб договорился с «Вест Хэмом» о покупке Дианганы. Сумма трансфера 13,5 млн евро – это в 3 раза больше его рыночной стоимости.
«Вест Хэм» официально объявил о продаже Дианганы в твиттере. Клубу сразу же ответил его капитан Марк Нобл (капитан): «Как капитан этого клуба я подавлен, расстроен и зол, что Грэйди ушел. Отличный игрок с большим будущим».
Диангана выложил прощальный пост в инстаграме. И в комментарии пришли игроки «Вест Хэма».
Майкл Антонио: «Я буду скучать по тебе. Шутки в стороне, делай то, что умеешь. Мы все уверены в тебе. Тебя ждет огромное будущее».
Джек Уилшир: «Иди и занимайся своим делом в том клубе, где тебя уважают».
Роберт Снодграсс: «Опустошен и расстроен из-за твоего ухода. Удачи тебе».
Деклан Райс: «Братан, я уничтожен изнутри. Удачи тебе. Я буду скучать по тебе. Иди и уничтожь там всех».
Фанаты в комментариях поддержали звезд «Вест Хэма» – все пишут, что руководство опозорилось.
«Вест Хэм» же в официальном заявлении написал, что решение продать Диангану далось боссам тяжело – но они получили неплохие средства, которые потратят на усиление команды.