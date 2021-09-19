Криштиану Роналду
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Роналду забил за «МЮ» в третьей игре подряд. У него нет матчей без голов после возвращения в клуб
6 часов назад
Криштиану Роналду – автор одного из голов в матче «МЮ» и «Вест Хэма» в АПЛ. Он сравнял счет в первом тайме.
Статистика Роналду в матчах за «МЮ»:
- «Ньюкасл» – ⚽️⚽️
- «Янг Бойз» – ⚽️
- «Вест Хэм» – ⚽️
Роналду вернулся в «МЮ» в летнее трансферное окно. До этого он играл за «Ювентус». Ему 35 лет.
Пока Роналду забивал во всех матчах «МЮ», где выходил на поле.
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