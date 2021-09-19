Криштиану Роналду
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#Криштиану Роналду #АПЛ #Манчестер Юнайтед

Роналду забил за «МЮ» в третьей игре подряд. У него нет матчей без голов после возвращения в клуб

6 часов назад

Криштиану Роналду – автор одного из голов в матче «МЮ» и «Вест Хэма» в АПЛ. Он сравнял счет в первом тайме.

Статистика Роналду в матчах за «МЮ»:

  • «Ньюкасл» – ⚽️⚽️
  • «Янг Бойз» – ⚽️
  • «Вест Хэм» – ⚽️

Роналду вернулся в «МЮ» в летнее трансферное окно. До этого он играл за «Ювентус». Ему 35 лет.

Пока Роналду забивал во всех матчах «МЮ», где выходил на поле.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Манчестер Юнайтед»
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