Роналду забил за «МЮ» в третьей игре подряд. У него нет матчей без голов после возвращения в клуб

Криштиану Роналду – автор одного из голов в матче «МЮ» и «Вест Хэма» в АПЛ. Он сравнял счет в первом тайме.

Статистика Роналду в матчах за «МЮ»:

«Ньюкасл» – ⚽️⚽️

«Янг Бойз» – ⚽️

«Вест Хэм» – ⚽️

Роналду вернулся в «МЮ» в летнее трансферное окно. До этого он играл за «Ювентус». Ему 35 лет.

Пока Роналду забивал во всех матчах «МЮ», где выходил на поле.