Первый матч Моуринью в «Тоттенхэме»: конец неудачным сериям, новый Алли и мемы

20 ноября – Жозе Моуринью стал главным тренером «Тоттенхэма». 23 ноября – «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» и победил в АПЛ впервые с сентября. Несколько фактов Жозе и этой победе:

• Харри Кейн забил 175-й гол за «Тоттенхэм». Он – третий бомбардир в истории клуба.

• «Тоттенхэм» победил в гостевом матче АПЛ впервые за 10 месяцев.

• Для Моуринью это был первый матч в АПЛ за 342 дня.

• Жозе на данный момент четвертый в списке самых старых тренеров АПЛ на данный момент. Его опережают только Рой Ходжсон, Мануэль Пеллегрини и Стив Брюс.

• Помните фразу Моуринью, адресованную Деле Алли: «Ты Деле или его брат? Играй как настоящий Алли»? Так вот, сегодня он сделал свою первую голевую передачу в сезоне.

Английские журналисты отмечают, что Моуринью сконтачился с Соном и Алли. Вот так он ждал их, пока они отдадут майки болельщиками и соберутся в раздевалку.