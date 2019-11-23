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#Жозе Моуринью #Футбол #АПЛ #Тоттенхэм #Деле Алли #Вест Хэм #Сон Хын Мин

Первый матч Моуринью в «Тоттенхэме»: конец неудачным сериям, новый Алли и мемы

23 ноября 2019, 18:30

20 ноября – Жозе Моуринью стал главным тренером «Тоттенхэма». 23 ноября – «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» и победил в АПЛ впервые с сентября. Несколько фактов Жозе и этой победе:

• Харри Кейн забил 175-й гол за «Тоттенхэм». Он – третий бомбардир в истории клуба.

• «Тоттенхэм» победил в гостевом матче АПЛ впервые за 10 месяцев.

• Для Моуринью это был первый матч в АПЛ за 342 дня.

• Жозе на данный момент четвертый в списке самых старых тренеров АПЛ на данный момент. Его опережают только Рой Ходжсон, Мануэль Пеллегрини и Стив Брюс.

• Помните фразу Моуринью, адресованную Деле Алли: «Ты Деле или его брат? Играй как настоящий Алли»? Так вот, сегодня он сделал свою первую голевую передачу в сезоне.

Английские журналисты отмечают, что Моуринью сконтачился с Соном и Алли. Вот так он ждал их, пока они отдадут майки болельщиками и соберутся в раздевалку.

А еще после первого матча Моуринью в «Тоттенхэме» делают мемы.

Первый матч Моуринью в качестве тренера «Тоттенхэма» в фотографиях:

imago-images.de/Global Look Press

imago-images.de/Global Look Press

imago-images.de/Global Look Press

твиттер «Тоттенхэма»

твиттер «Тоттенхэма»

твиттер «Тоттенхэма»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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