Почеттино уволили из-за плохих результатов, но в провале виноват не только он
Маурисио Почеттино уволили из «Тоттенхэма». Эта новость оказалась такой неожиданной, что болельщики обрушили клубный сайт. Так много людей переходило на новость с официальным заявлением по поводу увольнения. На место Почеттино уже назначили Жозе Моуринью. В новости об этом подчеркивали, что клубу нравится количество трофеев у Моуринью.
Трофейных достижений у Почеттино в «Тотттенхэме» не было вообще. Он доходил до финала Кубка Лиги в сезоне-2014/15, а в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов. Параллельно с отсутствием трофеев разладилась игра и совсем упали результаты – так дело и пришло к увольнению. Даже в случае «Тоттенхэма» его сложно назвать неожиданным.
Как долго у «Тоттенхэма» все плохо?
Падение началось с конца февраля. Тогда «Тоттенхэм» шел к финалу Лиги чемпионов, а по пути проваливался в чемпионате. С 23 февраля и до конца сезона-2018/19 у «Тоттенхэма» в АПЛ было всего три победы, две ничьих и семь поражений. В этом сезоне серия плохих результатов в чемпионате продолжилась: «Тоттенхэм» 14-й, имеет всего 14 очков, а от зоны Лиги чемпионов отстает уже на 11.
В самой Лиге чемпионов тоже получается не все. Там у «Тоттенхэма» две победы, одна ничья и одно поражение. Тот самый единственный проигрыш и перечеркнул все впечатление от игры «Тоттенхэма» в еврокубках. Команда проиграла «Баварии» со счетом 2:7, хотя открыла счет уже на 12-й минуте. Покер вкатил Гнабри, игравший в «Арсенале» и всегда любивший победы над «Тоттенхэмом».
Если в Лиге чемпионов можно хотя бы пройти в плей-офф, то из Кубка Лиги «Тоттенхэм» уже вылетел от неизвестного «Колчестера». Состав был наполовину резервным, но в основе вышли Алли и Моура, а с замен к ним добавились Сон, Эриксен и Ламела. Не помогло – проиграли в серии пенальти, где Эриксен и Моура смазали свои удары. Тот самый «Колчестер» в четвертом английском дивизионе идет на десятом месте.
Именно результаты и называют в самом «Тоттенхэме» основной причиной увольнения Почеттино. Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви рассказал, что решение принимали долго, но сделали это в интересах клуба. Вот его главные слова: «К сожалению, внутренние результаты в конце прошлого сезона и начале этого сезона были крайне разочаровывающими».
Что повлияло на такие результаты?
- Позади тяжелый сезон-2018/19, где «Тоттенхэм» отыграл 58 матчей практически одним составом. Перед этим 11 игроков еще и играли в плей-офф чемпионата мира за свои сборные, а до этого был очередной сезон с кучей клубных матчей. Любой звезде тяжело удерживать форму, когда на скамейке нет достойной замены. Никакого отдыха не было.
- Так получилось, потому что «Тоттенхэм» открывал новый стадион. Все деньги и силы бросили туда, поэтому команда почти никого не покупала. Без трансферов команда провела 517 дней – с января 2018-го (подписали Моуру) и до лета этого года. Четыре новичка обошлись клубу в 114 миллионов евро, но из них пока заиграл только Ндомбеле.
- При этом «Тоттенхэм» всегда показывал футбол, основанный на тяжелых тренировках, прессинге и большом выплеске энергии. «Я играл в других командах, мы все общаемся со многими другими игроками. Вы не можете сравнивать эти тренировки. Мы работаем очень и очень усердно, занятия сейчас тяжелые», – рассказывал о методах Почеттино бывший игрок «Тоттенхэма» Мусса Дембеле.
- Интервью Дембеле было еще в апреле 2016-го. С того времени «Тоттенхэм» только прибавлял во всех аспектах: избавились от ненужных игроков, оставшиеся привыкли к требованиям, прогрессировали и стали много бегать. «Тоттенхэм» при Почеттино всегда был среди лучших команд АПЛ по качеству прессинга. В этом сезоне наступил тот самый провал – по этому показателю клуб выпал за пределы десятки.
- Сказалась и неожиданно слабая игра основного вратаря Льориса. Он ошибся в нескольких играх подряд, а потом вообще выдал комбо. В матче с «Брайтоном» Льорис ловил мяч после обычного навеса, но сыграл неудачно: выпустил его из рук на ногу сопернику, а сам упал на газон. «Тоттенхэм» пропустил, Льориса унесли на носилках с травмой. С того времени он больше не играл.
- Финал Лиги чемпионов оказался тяжелым для всех в эмоциональном плане. Поражение все забывали по-разному. «Игроки и тренерский штаб были опустошены после того матча. Даже летом у меня никак не получалось переключиться. Все время думал о той игре», – говорил об этом сам Почеттино. На качестве старта сезона это точно сказалось.
- Месяц назад Жозе Моуринью рассуждал о «Тоттенхэме». Сначала восхитился их составом и умением сохранять лучших, а потом выдал ключевую фразу: «Считаю, что не нужно всеми силами держать игроков, если они сами не хотят остаться в клубе. Дело не только в экономике – скорее в эмоциях». Чувствуется тонкий намек на Кристиана Эриксена, которого летом не пустили в «Реал», а теперь он уже не так хорош.