Почеттино уволили из-за плохих результатов, но в провале виноват не только он

Как долго у «Тоттенхэма» все плохо?

Падение началось с конца февраля. Тогда «Тоттенхэм» шел к финалу Лиги чемпионов, а по пути проваливался в чемпионате. С 23 февраля и до конца сезона-2018/19 у «Тоттенхэма» в АПЛ было всего три победы, две ничьих и семь поражений. В этом сезоне серия плохих результатов в чемпионате продолжилась: «Тоттенхэм» 14-й, имеет всего 14 очков, а от зоны Лиги чемпионов отстает уже на 11.

В самой Лиге чемпионов тоже получается не все. Там у «Тоттенхэма» две победы, одна ничья и одно поражение. Тот самый единственный проигрыш и перечеркнул все впечатление от игры «Тоттенхэма» в еврокубках. Команда проиграла «Баварии» со счетом 2:7, хотя открыла счет уже на 12-й минуте. Покер вкатил Гнабри, игравший в «Арсенале» и всегда любивший победы над «Тоттенхэмом».

Если в Лиге чемпионов можно хотя бы пройти в плей-офф, то из Кубка Лиги «Тоттенхэм» уже вылетел от неизвестного «Колчестера». Состав был наполовину резервным, но в основе вышли Алли и Моура, а с замен к ним добавились Сон, Эриксен и Ламела. Не помогло – проиграли в серии пенальти, где Эриксен и Моура смазали свои удары. Тот самый «Колчестер» в четвертом английском дивизионе идет на десятом месте.

Именно результаты и называют в самом «Тоттенхэме» основной причиной увольнения Почеттино. Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви рассказал, что решение принимали долго, но сделали это в интересах клуба. Вот его главные слова: «К сожалению, внутренние результаты в конце прошлого сезона и начале этого сезона были крайне разочаровывающими».