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#Уго Льорис #Футбол #АПЛ #Тоттенхэм #Брайтон

Жесткое приземление Льориса на руку: пять минут приводили в чувство, унесли на носилках

05 октября 2019, 16:00
Александр Плеханов

«Тоттенхэм» пропустил от «Брайтона» уже на третьей минуте. Шла обычная подача с фланга, Льорис поймал мяч у перекладины, откинул его и упал в ворота. Соперник добил. Ошибка – это не беда. Бедой стало приземление Льориса. Еще за секунду до гола он закричал и схватился за руку. Только через пять минут Льориса унесли с поля на носилках, а вместо него вышел запасной вратарь Гассанига. 

Кадр с трансляции Okko

Кадр с трансляции Okko

Льорис сейчас плох? Да

  • У Льориса была очень неудачная неделя. «Тоттенхэм» выиграл у «Саутгемптона», но пропустил гол из-за его ошибки. Потом был разгром со счетом 2:7 от «Баварии» в Лиге чемпионов. Теперь – неудачные несколько минут из матча с «Брайтоном». Из-за травмы Льорис наверняка пролетает мимо поездки в сборную Франции.
  • «Тоттенхэм» проигрывает и без Льориса – у команды сейчас неудачный отрезок. Из Кубка вылетали, когда в воротах стоял Гассанига. Он же играл в матче с «Лестером», где «Тоттенхэм» вел в счете, а потом пропустил два мяча. Льорис ту игру пропускал из-за рождения ребенка.
  • Льорису уже 32 года. Даже со всеми ошибками он по-прежнему основной вратарь «Тоттенхэма». Но оставаться здесь до конца карьеры Льорис не планирует. Его контракт действует до 2022 года, а потом Льорис хотел бы поехать в МЛС (как один из вариантов).
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Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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