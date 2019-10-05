Жесткое приземление Льориса на руку: пять минут приводили в чувство, унесли на носилках

«Тоттенхэм» пропустил от «Брайтона» уже на третьей минуте. Шла обычная подача с фланга, Льорис поймал мяч у перекладины, откинул его и упал в ворота. Соперник добил. Ошибка – это не беда. Бедой стало приземление Льориса. Еще за секунду до гола он закричал и схватился за руку. Только через пять минут Льориса унесли с поля на носилках, а вместо него вышел запасной вратарь Гассанига.