Моуринью подставил «Лилль», когда забрал с собой двух тренеров
Обычно все следят за переходами главных тренеров, но не замечают перемены в жизни их помощников. Вот и в случае с приходом Жозе Моуринью в «Тоттенхэм» интересовал болельщиков именно он, хотя параллельно состоялся еще один необычный трансфер. Из «Лилля» в «Тоттенхэм» переехали ассистент тренера Жоау Сакраменту и тренер вратарей Нуну Сантуш.
Сакраменту был важной частью «Лилля» с января 2017-го. При его участии добился прогресса Николя Пепе, которого потом отдали в «Арсенал» за 80 миллионов евро. С ним же «Лилль» попал в Лигу чемпионов и вышел на новый уровень по игре в чемпионате Франции. До «Лилля» Сакраменту работал в «Монако» у Жардима – там он брал чемпионство и взаимодействовал с молодыми игроками.
Сакраменту не замечали на публике, но его умения подходят для ключевой и незаметной роли в тренерском штабе. Тренер свободно разговаривает на английском, французском и испанском языках – идеальный набор для «Тоттенхэма», где много звезд из Англии и Франции. Нуну Сантуш вообще дружит с Моуринью с детства, а в роли тренера вратарей уже работал в «Челси». Поэтому все объяснимо.
Проблема только во времени перехода. Изначально Сакраменту и Сантуш думали об уходе из «Лилля» в конце сезона, когда закончатся их контракты. В этом и получился основной интерес в их трансфере в «Тоттенхэм». Моуринью договорился, что оба пойдут за ним в новую команду, но сначала совсем не собирался подставлять «Лилль». Об этом пишут Get French News со ссылкой на RMC.
Моуринью искал команду на лето, когда закрутилась ситуация в «Тоттенхэме». Действовать по набору нового штаба надо было быстро, а Сакраменту и Сантуш сами настояли на уходе из «Лилля». Перекрыть предложение более статусного «Тоттенхэма» в финансовом плане «Лиллю» невозможно – так все и получилось.
Интересно, что Моуринью проводил много времени на матчах «Лилля». На одной из игр в феврале 2019-го его заметили сидящим рядом со спортивным директором «Лилля» Луисом Кампосом. Тогда все сразу подумали, что в будущем они где-нибудь поработают. Теперь Sky Sports вкидывает информацию, что Кампос открыт для предложений о работе в «Тоттенхэме».
Сам Моуринью уже вовсю взаимодействует с командой на тренировках – налаживает атмосферу.
Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье отреагировал на происходящее с иронией, которую можно понять: «У каждого свой путь. Но это действительно стильно. Действительно классно вести себя так». Прямо сейчас «Лилль» борется за место в числе лидеров чемпионата Франции – от второго места команда отстает всего на три очка.
Галтье разговаривал с президентом «Лилля» – тому лично пришлось успокаивать тренера и одобрять переход его ассистентов. Момент для ухода за Моуринью они выбрали не совсем удачный.