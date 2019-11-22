Моуринью подставил «Лилль», когда забрал с собой двух тренеров

Обычно все следят за переходами главных тренеров, но не замечают перемены в жизни их помощников. Вот и в случае с приходом Жозе Моуринью в «Тоттенхэм» интересовал болельщиков именно он, хотя параллельно состоялся еще один необычный трансфер. Из «Лилля» в «Тоттенхэм» переехали ассистент тренера Жоау Сакраменту и тренер вратарей Нуну Сантуш.

Сакраменту был важной частью «Лилля» с января 2017-го. При его участии добился прогресса Николя Пепе, которого потом отдали в «Арсенал» за 80 миллионов евро. С ним же «Лилль» попал в Лигу чемпионов и вышел на новый уровень по игре в чемпионате Франции. До «Лилля» Сакраменту работал в «Монако» у Жардима – там он брал чемпионство и взаимодействовал с молодыми игроками.

Сакраменту не замечали на публике, но его умения подходят для ключевой и незаметной роли в тренерском штабе. Тренер свободно разговаривает на английском, французском и испанском языках – идеальный набор для «Тоттенхэма», где много звезд из Англии и Франции. Нуну Сантуш вообще дружит с Моуринью с детства, а в роли тренера вратарей уже работал в «Челси». Поэтому все объяснимо.