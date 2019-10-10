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Гарет Бэйл
№11
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
16 июля 1989 (30) лет
Рост
186
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия
10 октября 2019, 15:30
Все лето нагнетали: «Бэйл слабый, поругался, уйдет» – а он начал сезон в основе. Как так?
#Гарет Бэйл
25 августа 2019, 12:15
Бэйла упрекают из-за гольфа. Он – суперфанат игры, но она влияет на здоровье
#Гарет Бэйл
01 августа 2019, 14:51
Семь шагов разрыва Бэйла и «Реала»: от второго Роналду до изгоя
#Гарет Бэйл
22 июля 2019, 21:22
Ничего про Неймара, Гризманна или Де Лигта – но еще пять трансферных историй, которые нас достали
#Гарет Бэйл
12 июля 2019, 15:58
Рэп под прямую бочку, тачка, цепи, стиль. Так «Реал» представил новую форму
#Реал
27 июня 2019, 18:46