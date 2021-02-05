Бэйл проваливается в «Тоттенхэме», хотя забил во всех турнирах. Сидит в запасе, продление аренды подвисает
Бэйл приходил в «Тоттенхэм» с надеждой. Клуб постоянно вспоминает прошлое
В сентябре Гарет Бэйл перешел в аренду из «Реала». Перед этим он провел только 16 матчей за сезон в Примере. В конце турнира он вообще выпал из состава – выделился даже на праздновании чемпионства. Весь «Реал» качал Зидана, а Бэйл одиноко грустил в стороне. Все плохо было даже перед уходом, когда Бэйл вылетел на месяц из-за травмы.
Его возвращение – максимальное счастье для всех. Бэйл показывал сердечки, вспоминал голы за «Тоттенхэм» и просто радовался. Моуринью еще не видел его в игре, но уже вбрасывал: «Надеюсь, Бэйл покажет себя и останется с нами в конце сезона. Тогда Моуринью подчеркивал, что у Бэйла нет никаких гарантий. Если хочет играть, надо доказывать.
Доказывать пришлось через Лигу Европы, где Бэйл выходил в старте во всех шести играх. Прямо сейчас Бэйл остается уникальным игроком «Тоттенхэма». Он забил за клуб во всех турнирах этого сезона. В Лиге Европы отметился голом с пенальти, отличился в Кубке Англии и в Кубке лиги. Первый и пока единственный ноябрьский гол в АПЛ Бэйл забил «Брайтону».
«Тоттенхэм» устроил для Бэйла веселое интервью, где он вспоминал первую часть карьеры в клубе:
И постоянно вкидывал ретро-видео:
Сам Бэйл показывал, что наконец-то доволен футбольной жизнью:
В АПЛ он почти не выходит, а Моуринью не думает о продлении аренды
Бэйл вышел на поле в шести играх АПЛ, но только в двух матчах сыграл с первых минут. Еще в семи играх Бэйл оставался неиспользованным игроком скамейки – не имел никакой травмы, но просто смотрел матч. Последний раз это случилось в февральской игре с «Челси» (0:1). Моуринью тогда сказал о нем: «Я стараюсь изо всех сил. Он старается. Вообще все стараются».
«Тоттенхэм» скатился на восьмое место в АПЛ. Отставание от лидирующего «Ман Сити» теперь составляет 14 очков. На перспективы Бэйла не влияет даже травма Кейна. Моуринью дал ему шанс в матче с «Брайтоном», где Бэйл потерянно отбегал 61 минуту. Потом – та самая игра с «Челси», после которой подвисли все перспективы участников ситуации.
Бывший футболист Грэм Сунесс вспоминал, что в 31 год переживал лучшие моменты в карьере. Его слова о Бэйле: «Я смотрю на него – на игрока мирового класса. Он вернулся в клуб, который любит. Он сам так говорил. Кажется, что он счастлив сидеть на скамейке. Если недоволен, так пусть скажет об этом. Пусть фанаты знают, что он недоволен положением».
Джейми О’Хара играл с Бэйлом во время его первого прихода в «Тоттенхэм». Сам О’Хара сейчас скатился до команды «Биллерики таун», но раскритиковал Бэйла в твиттере: «Я играл с ним в «Тоттенхэме». У Бэйла всегда была внутренняя уверенность и вера в себя – тихое высокомерие. Сейчас он кажется тенью того игрока, которого я знал».
«Тоттенхэм» арендовал Бэйла до конца сезона-2020/21, но имеет опцию продления аренды еще на сезон. В январе Моуринью говорил, что даже не думал об этом пункте: «Ни секунды обсуждения. «Реал», «Тоттенхэм» – все понимают свою роль, но честно говорю – ни секунды». Тогда Моуринью сослался на непростой период Бэйла и его травмы (пропустил четыре игры).
Регресс Бэйла можно оценивать по Transfermarkt. Каждые пару месяцев падает его стоимость. Сейчас она составляет всего 20 миллионов евро, в момент ухода в аренду была 28. К началу 2020 года Бэйл вообще стоил 40 миллионов. Получается, что всего за год его актуальная цена упала почти в два раза. Моуринью пока не называет эту аренду провальной.