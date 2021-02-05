Бэйл проваливается в «Тоттенхэме», хотя забил во всех турнирах. Сидит в запасе, продление аренды подвисает

Бэйл приходил в «Тоттенхэм» с надеждой. Клуб постоянно вспоминает прошлое

В сентябре Гарет Бэйл перешел в аренду из «Реала». Перед этим он провел только 16 матчей за сезон в Примере. В конце турнира он вообще выпал из состава – выделился даже на праздновании чемпионства. Весь «Реал» качал Зидана, а Бэйл одиноко грустил в стороне. Все плохо было даже перед уходом, когда Бэйл вылетел на месяц из-за травмы.

Его возвращение – максимальное счастье для всех. Бэйл показывал сердечки, вспоминал голы за «Тоттенхэм» и просто радовался. Моуринью еще не видел его в игре, но уже вбрасывал: «Надеюсь, Бэйл покажет себя и останется с нами в конце сезона. Тогда Моуринью подчеркивал, что у Бэйла нет никаких гарантий. Если хочет играть, надо доказывать.

Доказывать пришлось через Лигу Европы, где Бэйл выходил в старте во всех шести играх. Прямо сейчас Бэйл остается уникальным игроком «Тоттенхэма». Он забил за клуб во всех турнирах этого сезона. В Лиге Европы отметился голом с пенальти, отличился в Кубке Англии и в Кубке лиги. Первый и пока единственный ноябрьский гол в АПЛ Бэйл забил «Брайтону».

«Тоттенхэм» устроил для Бэйла веселое интервью, где он вспоминал первую часть карьеры в клубе: