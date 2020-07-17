Весь «Реал» качал Зидана, а Бэйл в свой день рождения просто стоял в стороне

Да, там показывают Гарета Бэйла, который со стороны смотрит на всю радость «Реала». Некоторые игроки стоят рядом и хотя бы хлопают, но Бэйл вообще не проявляет эмоций. Так вышло, что 16 июля – это не только день чемпионства «Реала», но и день рождения Бэйла. Ему исполнился 31 год.

Бэйл почти не поучаствовал в победной серии «Реала», которая в итоге и привела к чемпионству. «Реал» выиграл десять матчей подряд, Бэйл играл только в двух из них. Он оставался на скамейке в шести последних играх – в день рождения не вышел даже на минуту. Напоминаем: в Примере тоже разрешены пять замен, как и во всех чемпионатах.

Фанат написал в твиттере: «Ты не можешь сказать мне, что Бэйл не знал о камере».