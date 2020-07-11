Гарет Бэйл
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Реал
Бэйл четыре матча подряд сидит на скамейке. Не скучает: смеется и притворяется спящим
11 июля, 17:30
Этот сезон – еще один провал для Бэйла:
• В последний раз забивал за «Реал» 13 матчей назад – еще в январе, когда играл с «Унионистасом Саламанкой» в Кубке Испании.
• В последний раз забивал в Примере в сентябре – оформил дубль в матче с «Вильярреалом».
• Последний ассист сделал девять месяцев назад (в игре с «Гранадой»).
Начиная с 1 марта Бэйл сыграл в двух матчах Примеры (один раз вышел на замену и однажды начал в старте, всего было 10 игр). Последние четыре матча подряд Бэйл смотрит со скамейке запасных.
Но не скучает – смеется, притворяется спящим, что-то ест и пьет. Кадры с матча с «Алавесом»:
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