Семь шагов разрыва Бэйла и «Реала»: от второго Роналду до изгоя
Гарет Бэйл − один из самых дорогих футболистов в истории. Шесть лет назад за него заплатили 101 миллион евро: больше чем за него «Реал» ни за кого не платил.
Валлийцу − лишь 30 лет, но «Реал» уже готов избавиться от него бесплатно. Хотя еще год назад многие были уверены, что именно Гарет станет новым лидером «Мадрида».
Шаг 1: плохая форма и недовольство партнеров. Ноябрь 2018
При Роналду от Бэйла никогда не требовали многого. Криштиану забивал, «Реал» побеждал и все было хорошо. Ну и что, что у Бэйла статистика не такая хорошая? Не могут же два футболиста в команде одновременно забивать по 50 за сезон. Болельщики говорили, что Роналду тянет игру на себя, сковывает Бэйла, заставляет его играть в ассистента. Но когда Роналду уехал в «Ювентус», статистика Бэйла не улучшилась.
В ноябре 2018 года Бэйл сыграл за «Реал» 13 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 ассиста. В целом − не самая плохая статистика, но мечта о Бэйле-лидере команды провалилась.
Tribalfootbal выпустил новость в которой утверждал, что партнеры Бэйла очень недовольны игроком и уже в ближайшее трансферное окно он уедет в «МЮ». Спустя три недели после этих слухов агент футболиста Джонатан Барнетт сам развивает слухи об уходе нападающего.
«Гарет очень счастлив в «Реале», но если мы говорим о будущем, то на трансферном рынке нет ничего невозможного. Роналду был существенной потерей для «Реала». Гарет любит играть вместе с Криштиану, но он счастлив, потому что выступает за топ-клуб.
Действительно, с тех пор, как Роналду перешел в «Ювентус», иностранные суперзвезды начинают рассматривать вариант с переходом в Серию А и начинают смотрят на нее по-другому по сравнению с прошлыми годами», − нахваливал Барнетт «Ювентус».
Шаг 2: статистика окончательно испортилась, травма, штраф. Декабрь 2018 - январь 2019
Если до этого показатели Бэйла в целом не слишком проваливались, то в декабре начался мрак. У Бэйла − безголевая серия из десяти матчей подряд.
Последний раз Бэйл забивал лишь 1 сентября: за три месяца до этого момента. Гарет окончательно перестал быть ключевым игроком команды: после матча с «Эйбаром» в конце ноября он три с половиной месяца не проводил на поле все 90 минут.
Новый год для Бэйла начался с травмы: с 4 по 25 января он пропустил 8 матчей «Реала» из-за повреждения икроножной мышцы. Но 7 января, во время матча с «Реал Сосьедадом», все стало еще хуже. Бэйл смотрел игру с трибуны, и на 78 минуте, при счете 0:1, покинул стадион.
Это заметили журналисты и клуб, и Бэйлу выписали штраф. Кстати, в конце игры «Реал» пропустил еще один гол и проиграл 0:2.
Шаг 3: Бэйл высказывается о Зидане. Февраль 2019
На тот момент это было лишь интервью о бывшем тренере. Бэйл еще не знал, что через пару месяцев Зидан вернется в «Реал», поэтому открыто заявлял о своей обиде на французского тренера. Все дело в том, что Зидан не включил валлийца в состав на финал ЛЧ, и с тех пор они не разговаривали.
«Зидан не говорил со мной об этом. С тех пор я с ним вообще не разговаривал. Наши отношения были хорошими. Я бы не сказал, что мы были лучшими друзьями, это были просто нормальные профессиональные отношения.
Я был очень расстроен, что не попал в стартовый состав. Я играл хорошо с тех пор, как вернулся после травмы в декабре. Я забил пять голов в последних четырех матчах сезона и чувствовал, что заслужил право выйти на поле с самого начала матча», − комментировал Бэйл.
Шаг 4: Бэйл не тусуется с командой, не говорит по-испански, играет в гольф. Февраль-март 2019
Все началось с интервью Куртуа. Бельгийский вратарь рассказал, что Бэйл не ходит с командой на ужин, потому что ложится спать слишком рано. А еще Тибо раскрыл прозвище Бэйла − гольфист. Все потому, что он всегда в свободное время только играет в гольф.
Стало понятно, что в команде с Бэйлом общаются не все. Марсело рассказал, что Гарет до сих пор не знает ни одного слова по-испански, и он единственный такой футболист в команде.
Слухов становится все больше: Marca пишет, что партнеры недовольны, что его ставят в основу, фанаты начинают освистывать и критиковать игрока, а агент заявляет, что болельщики должны целовать Бэйлу ноги. Чем еще больше обостряет ситуацию.
Шаг 5: Зидан возвращается в «Реал». Март-май 2019
Карьеру Бэйла в «Реале» могла спасти смена тренера, но вышло все наоборот. Низкая результативность, конфликты с командой, слова самого Бэйла о Зидане − все это убедило французского тренера как можно быстрее и жестче избавиться от валлийца.
«Он достиг здесь многого, но мы не живем прошлым. Сейчас настоящее, и на основании этого я принимаю решения», − комментирует Зидан после своего назначения.
Бэйла перестают включать даже в заявку команды. Зидан ждет трансфера. А сам Бэйл, если верить Diario Sport, произносит следующую фразу в раздевалке команды:
«У меня осталось три года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно будет платить мне 17 миллионов евро чистыми за каждый сезон. Если нет, я останусь здесь. И если мне придется играть в гольф, я буду это делать».
Шаг 6: агент Бэйла назвал Зидана позорищем. 21 июля 2019
С мая 2019 года Бэйл не играет за «Реал». Зидан даже не включает его в заявку на летние матчи, а в интервью уже не скрывает, что уход Бэйла неизбежен.
«У меня нет ничего личного против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять. Я должен принимать решения, мы должны меняться. Трансфер – это решение тренера, а также игрока, который знает ситуацию. Ситуация изменится. Я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и это хорошо для всех», − сообщил Зидан 21 июля.
При этом агент Барнетт продолжает активно критиковать Зидана в СМИ. В своем последнем высказывании он признал, что Бэйлу ищут варианты в других клубах и назвал Зидана позорищем.
Шаг 7: Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно. 22 июля 2019
Уже на следующий день ESPN сливает информацию о том, почему уход Бэйла так тяжело дается «Реалу». Все дело в том, что ни один европейский клуб не захотел купить футболиста.
Единственный оффер − из неназванного китайского клуба. Но тот не готов платить ни копейки за трансфер Бэйла, и «Реал» готов на это пойти.
Причина такого поведения «Реала» − гигантская зарплата Бэйла. В год футболист зарабатывает около 32 миллионов евро, что делает его самым высокооплачиваемым в «Реале». И даже бесплатный уход здесь выглядит удачным исходом.