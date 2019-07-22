Семь шагов разрыва Бэйла и «Реала»: от второго Роналду до изгоя

Шаг 1: плохая форма и недовольство партнеров. Ноябрь 2018

При Роналду от Бэйла никогда не требовали многого. Криштиану забивал, «Реал» побеждал и все было хорошо. Ну и что, что у Бэйла статистика не такая хорошая? Не могут же два футболиста в команде одновременно забивать по 50 за сезон. Болельщики говорили, что Роналду тянет игру на себя, сковывает Бэйла, заставляет его играть в ассистента. Но когда Роналду уехал в «Ювентус», статистика Бэйла не улучшилась.

В ноябре 2018 года Бэйл сыграл за «Реал» 13 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 ассиста. В целом − не самая плохая статистика, но мечта о Бэйле-лидере команды провалилась.

Tribalfootbal выпустил новость в которой утверждал, что партнеры Бэйла очень недовольны игроком и уже в ближайшее трансферное окно он уедет в «МЮ». Спустя три недели после этих слухов агент футболиста Джонатан Барнетт сам развивает слухи об уходе нападающего.

«Гарет очень счастлив в «Реале», но если мы говорим о будущем, то на трансферном рынке нет ничего невозможного. Роналду был существенной потерей для «Реала». Гарет любит играть вместе с Криштиану, но он счастлив, потому что выступает за топ-клуб.

Действительно, с тех пор, как Роналду перешел в «Ювентус», иностранные суперзвезды начинают рассматривать вариант с переходом в Серию А и начинают смотрят на нее по-другому по сравнению с прошлыми годами», − нахваливал Барнетт «Ювентус».