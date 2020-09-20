Ранний Бэйл – это оттопыренные уши. Он делал пластическую операцию и менял под них прическу

Бэйл с детства переживал комплексы из-за внешности. Из-за выделявшихся ушей над ним много смеялись еще в школе. Бэйл даже специально стригся так, чтобы волосы закрывали уши. Все это подтверждал его учитель физкультуры Гвен Моррис – говорил, что позже над ушами Бэйла шутил даже тренер «Тоттенхэма» Реднапп.

Таким Бэйл до сих пор мелькает в твитах «Саутгемптона» – клуба, где он начинал карьеру: