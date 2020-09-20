Ранний Бэйл – это оттопыренные уши. Он делал пластическую операцию и менял под них прическу
Бэйл с детства переживал комплексы из-за внешности. Из-за выделявшихся ушей над ним много смеялись еще в школе. Бэйл даже специально стригся так, чтобы волосы закрывали уши. Все это подтверждал его учитель физкультуры Гвен Моррис – говорил, что позже над ушами Бэйла шутил даже тренер «Тоттенхэма» Реднапп.
Таким Бэйл до сих пор мелькает в твитах «Саутгемптона» – клуба, где он начинал карьеру:
А так Бэйл выглядит в 2020-м, когда возвращается из «Реала» в «Тоттенхэм»:
С избавлением от проблем Бэйлу помогла отопластика. The Luxonomist подробно рассказывал о ее особенностях:
- Обычно отопластику делают детям в 6-7 лет, но операция проводится в любом возрасте. Рисков нет.
- Простое название – коррекция выступающих ушей. Видимых шрамов не остается.
- Вся процедура длится час, госпитализация не нужна. Швы снимаются через 15 дней.
Официального подтверждения нет, но Mirror первым упомянул операцию Гарета Бэйла еще в 2012 году. Сам Бэйл не рассказывал о ней публично, а исправленные уши были заметны по телекартинке. Пользователи реддита сразу пошутили над двумя вариантами событий: теперь Бэйл быстрее побежит или это условие нового контракта. В тот момент Бэйл еще играл в «Тоттенхэме».
Летом 2012-го Бэйл лечил спину. Тогда это тоже связали с ушами: «Гарет Бэйл пропускает Олимпиаду из-за травмы спины. Из-за нее его уши сжались».
Тогда же на новости об операции Бэйла отреагировал Гари Линекер. Он написал в твиттере: «Кажется, что Гарет Бейл прижал уши к затылку. Если бы у меня были большие торчащие уши, я бы не прибегал к операции». Интерес в том, что во внешности Линекера тоже выделяются уши. Поэтому и самый популярный ответ в комментариях к его твиту: «Если?»
Позже Линекер опять упоминал операцию Бэйла: «Может ли кто-нибудь в послематчевых интервью спросить у Гарета Бэйла номер его ушного хирурга?»
1 сентября 2013-го Гарет Бэйл перешел в «Реал» за 101 миллион евро. Уже через два месяца в Испании продавались искусственные уши Бэйла. Такое напоминание о его прошлом:
Онлайн-реакции тоже становились креативными. Бэйл менял прически и открывал новый вид ушей, но фанаты их не принимали: «Уши Гарета Бэйла с годами улучшились. Жаль, что это не коснулось его стрижки». AS постил, что уже в «Реале» Бэйл прикрывал уши во время празднования гола. Возможно, так он реагировал на свистки арбитра, но получилось символично.
Еще один популярный лозунг в твиттере: «Я скучаю по ушам Гарета Бэйла».
Бэйл оказался не единственным футболистом, который исправил уши через операцию. Из звезд такое делал Дани Алвес. Представитель Моуринью Эладио Парамес вспоминал уши Дани Алвеса после их ссоры в матче Примере: «Ему сделали операцию на ушах, они стали меньше. А в очках он похож на интеллектуала». В том же сообщении Парамес назвал Алвеса ослом.