Бэйл наконец-то уходит из «Реала». Обратно в «Тоттенхэм»
Дисклеймер. Этот текст основан на инсайдах. Помните: спортивные инсайды не гарантируют, что событие точно произошло или произойдет. Вероятность оценивается только уровнем доверия к источнику инсайда.
Гарет Бэйл уже несколько лет пытается уйти из «Реал». Или «Реал» уже несколько лет пытается выгнать Гарета Бэйла. Он совсем перестал играть и этим летом уже точно уходит. Это подтвердил его агент Джонатан Барнетт:
«Нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы разрешить все вопросы. Но, без сомнений, сейчас Гарет ближе к уходу из «Реала», чем когда-либо за последние семь лет.
Еще раз: Бэйл уходит из «Реала» из-за плохой формы, ссоры с Зиданом и испанского
Сезон-2018/19 – первый год, с которого начиналась деградация Бэйла. Он все реже попадал по воротам и все чаще прилипал к скамейке запасных.
Уже тогда Бэйл пробовал уйти. В начале сентября-2019 он сказал:
«Я пытался уйти в прошлом году, но «Реал» блокировал все варианты в последнюю секунду. Я мог попасть в проект, который воодушевлял меня, но этого не произошло».
Сезон-2019/20 – Бэйл провел в Примере 16 матчей и забил два. После возобновления сезона вышел только дважды. Остальное время сидел и показательно обижался: иногда он улыбался, болтал с другими запасными и притворялся спящим.
Параллельно Бэйл показывал отношение к клубу. Например, он не поехал на матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов – вместо этого играл в гольф рядом с базой. Тогда же Зидан сказал, что Бэйл сам не захотел играть. Другой пример: журналист Ondo Cera и Radio Estadio написал, что Бэйл просил Зидана не включать себя в заявку на матч с «Алавесом». И, конечно, знаменитый кейс – Бэйл и попадание Уэльса на Евро-2020: тогда он фотографировался с флагом «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».
Испанские журналисты часто спрашивают Зидана про Бэйла. Тот отвечает дипломатично: есть определенные проблемы, но у них уважительное отношение друг к другу. Но когда игроки «Реала» качали Зидана на праздновании чемпионства, Бэйл просто стоял в стороне.
Еще одна причина последних неудач – язык. За семь лет в «Реале» Бэйл так и не выучил испанский на хорошем уровне. У него много интервью официальному сайту «Реала» на английском, испанского же он избегает в общении с журналистами и даже с фанатами.
Два года назад Джон Тошак, который работал в «Реале» и Уэльсе, говорил: Бэйл так и не выучил испанский – и это его основная проблема. Хотя вот партнеры по «Реалу» говорят, что Бэйл более-менее нормально изъясняется на испанском. Сначала об этом сказал Одриосола. Потом – Куртуа:
«Бэйл говорит по-испански не так хорошо, но лучше, чем вы можете думать».
Бэйл хочет вернуться в АПЛ. Понятно куда
В середине июля агент Бэйла сказал:
«Ему нравится жить в Мадриде, Гарет никуда не уйдет. Он по-прежнему так же хорош, как и все остальные в этой команде. Это большой минус, что прямо сейчас он вне команды, но Бэйл никуда не уйдет».
Через месяц он говорил уже совсем другое.
• Первыми о продаже Бэйла написали журналисты Marca. Из-за слишком большого потока инсайдов и слухов это средний по качеству источник, хотя считается промадридским и приближенным к клубу. Данные Marca: продажи Хамеса и Бэйла – приоритет «Реала» на летнее трансферное окно.
Хамес уже в «Эвертоне».
• Главное американское спортивное медиа ESPN немного конкретизировало работу «Реала» этим летом: клуб возьмет новых игроков, если продаст Бэйла.
• The Athletic, который специализируется на качестве инсайдов и набирает в редакцию авторов со связями в каждом клубе АПЛ, рассказывает: «Тоттенхэм» – главный претендент на Бэйла. Он хочет вернуться в клуб, в котором запустил карьеру на классный уровень.
Чуть позже инсайд The Athletic по «Тоттенхэму» (первый по теме) подтвердил агент Бэйла.
• The Telegraph (занимает третье место в рейтинге английских медиа с показателем 30% точности инсайдов): Бэйл и «Тоттенхэм» действительно обсуждают возможность перехода.
Формат сделки – аренда с правом выкупа, половина зарплаты Бэйла будет на «Реале». В Мадрид на тех же условиях уедет Деле Алли.
• Один из важных европейских инсайдеров Фабрицио Романо говорит, что «Тоттенхэм» всерьез готовит возвращение Бэйла. Только он опровергает сразу два пункта из новости The Telegraph: «Реал» не будет платить половину зарплаты Бэйла и не заберет Алли.
Моуринью на всякий случай уже дал интервью и сказал, что мечтал о Бэйле, когда тренировал «Реал».
Забавно, что он начинал как левый защ. Уходил как правый атакующий. А теперь приходит в нападение
А в ДЮСШ, поди, вообще был вратарем.