Бэйл наконец-то уходит из «Реала». Обратно в «Тоттенхэм»

Еще раз: Бэйл уходит из «Реала» из-за плохой формы, ссоры с Зиданом и испанского

Сезон-2018/19 – первый год, с которого начиналась деградация Бэйла. Он все реже попадал по воротам и все чаще прилипал к скамейке запасных.

Уже тогда Бэйл пробовал уйти. В начале сентября-2019 он сказал:

«Я пытался уйти в прошлом году, но «Реал» блокировал все варианты в последнюю секунду. Я мог попасть в проект, который воодушевлял меня, но этого не произошло».

Сезон-2019/20 – Бэйл провел в Примере 16 матчей и забил два. После возобновления сезона вышел только дважды. Остальное время сидел и показательно обижался: иногда он улыбался, болтал с другими запасными и притворялся спящим.

Параллельно Бэйл показывал отношение к клубу. Например, он не поехал на матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов – вместо этого играл в гольф рядом с базой. Тогда же Зидан сказал, что Бэйл сам не захотел играть. Другой пример: журналист Ondo Cera и Radio Estadio написал, что Бэйл просил Зидана не включать себя в заявку на матч с «Алавесом». И, конечно, знаменитый кейс – Бэйл и попадание Уэльса на Евро-2020: тогда он фотографировался с флагом «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».