Бэйл верит в инопланетян. Он посмотрел кучу документалок и сказал, что сам видел НЛО
Бэйл говорил об НЛО уже дважды. И постоянно уточняет про правительственную программу США
Апрель-2021. «Тоттенхэм» снял ролик с Гаретом Бэйлом и Джо Родоном. В видео они тянули карточки с вопросами и задавали их друг другу. Бэйл спросил: «Веришь ли ты в инопланетян?»
Далее – расшифровка их диалога. Слова Бэйла отмечены жирным.
– Веришь ли ты в инопланетян?
– У нас была долгая дискуссия на эту тему... Я не скажу, типа их не существует... чтобы не вызвать спора. Я просто скажу...Я не знаю, мое мнение будет где-то посередине.
– Нет, мне нужен от тебя точный ответ: веришь или нет?
– Ты просто смотришь эти фильмы и думаешь, что там говорят о реальных вещах.
– Но есть много теорий заговора. И есть кадры с НЛО, опубликованные правительством США.
– Это подделка.
– Нет. Они выпущены правительством США.
– Мое мнение остается посередине.
– Они 100% существуют.
– Нет.
– Да, 100%.
Бэйл и Родон вроде бы закрыли тему с НЛО, но внезапно Бэйл спросил: «А кто управляет НЛО?»
Реакция Родона бесценна.
Потом Бэйл говорил, что НЛО – это секретные правительственные проекты. После фразы Родона «Мужик, ты не видел НЛО» Бэйл ответил: «Нет, видел».
Потом Гарет Бэйл комментировал свои взгляды об НЛО в интервью Sky Sports.
Избранные цитаты Бэйла:
• «Правительство США недавно опубликовало несколько кадров и видеозаписей, на которых есть неопознанные летающие объекты. Это все есть в интернете».
• «У Netflix есть несколько программ про инопланетян. Я просто знаю, о чем говорю, потому что увлечен этим».
• «У нас было столько доказательств существования НЛО. Они все не могут быть ложными».
Не только Бэйл говорил про инопланетян. Кейн верит в другие формы жизни, а семья Смоллингов видела их
Sky Sports после интервью с Бэйлом пришли к Харри Кейну и задали тот же вопрос: «Верит ли он в НЛО?» Ответ был таким:
«Я не хочу сказать, что не верю в НЛО. Я хочу сказать, что есть другие формы жизни. Мы живем на одной планете, и это такая маленькая часть вселенной. Кто знает, что есть в других галактиках. Я не видел НЛО, но это не значит, что никто их не видел. У нас просто недостаточно доказательств».
Жена английского защитника Криса Смоллинга недавно в инстаграме выступила ярче всех и призналась: они видели НЛО.
«Мы не были под волшебными грибами или какими-то другими наркотическими веществами. Мы с Крисом видели реальное НЛО!
Это не было разовой вспышкой в небе. Это был не самолет! НЛО пролетело недалеко от нас и устремилось вверх. Оно где-то час висело в небе. Оно было слишком маленьким для того, чтобы мы смогли заснять его на видео. Крис видел, что оно вращается, а вокруг него мигают огни. Мы могли снять НЛО, когда оно пролетало над нами, его было очень хорошо видно. Но мы не хотели ничего пропустить, поэтому не достали телефон.
Это было не совсем обычное НЛО. Оно было бесшумным. Это было что-то вроде двух прямоугольников, которые вращались вокруг себя. По их стенкам бегали огни
Это был не дрон. Дрон так не выглядит, да и он издает звуки – а НЛО было бесшумным. То устройство было больше. И это был не самолет. С ума сойти!»