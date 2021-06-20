Бэйл верит в инопланетян. Он посмотрел кучу документалок и сказал, что сам видел НЛО

Далее – расшифровка их диалога. Слова Бэйла отмечены жирным.

– Веришь ли ты в инопланетян?

– У нас была долгая дискуссия на эту тему... Я не скажу, типа их не существует... чтобы не вызвать спора. Я просто скажу...Я не знаю, мое мнение будет где-то посередине.

– Нет, мне нужен от тебя точный ответ: веришь или нет?

– Ты просто смотришь эти фильмы и думаешь, что там говорят о реальных вещах.

– Но есть много теорий заговора. И есть кадры с НЛО, опубликованные правительством США.

– Это подделка.

– Нет. Они выпущены правительством США.

– Мое мнение остается посередине.

– Они 100% существуют.

– Нет.

– Да, 100%.

Бэйл и Родон вроде бы закрыли тему с НЛО, но внезапно Бэйл спросил: «А кто управляет НЛО?»

Реакция Родона бесценна.