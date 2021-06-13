Как блогеры ютуба и телеграма относятся к Евро. Рассказывают Егоров, Городницкий, «МЯЧ Production», «Фалькао не приехал» и другие
Какие у вас ожидания от Евро? Что будете делать во время турнира, за кого болеть, как работать? Может, готовы сделать что-то сумасшедшее?
На все эти вопросы отвечают те, кто рассказывают вам о футболе каждый день – на ютубе, в телеграме и других площадках. В видео, текстах или твитах.
Павел Городницкий (ютуб и телеграм)
«Вижу в последнее время много: «Ооой, у меня нет настроения перед Евро, вот раньше я готовился, брал тетрадочку, там все расписывал. А сейчас как-то все ужасно, футбол превратился в политику, полная коммерциализация». Я совершенно не разделяю это. У меня есть футбольное настроение, все в полном порядке. Понимаю, что месяц я проживу в крайне интенсивном графике.
Единственное, что меня разочаровало: я зашел в ларек «Союз-Печать», спросил, есть ли у них бумажные справочники по Евро. Мне сказали, что, конечно же, нет. Поэтому мне придется пользоваться справочником сайта «Гол.ру», где есть факт на каждого из футболистов, который участвует на Евро.
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Во время турнира никуда не поеду, буду в Петербурге, максимум – в Москве по делишкам. У меня нет аккредитации, я ее и не запрашивал. Потому что мой формат работы подходит для дивана или фан-зоны, а не для стадиона, который только замедлит работу. Ну что там, репортаж писать? Мы ж не в 2005 году и даже не в 2010-м. Так что: диван, статистические сайты, «Евроспорт», «Гол».
Хочу открыть минимум 1десять новых баров за этот чемпионат Европы. Обычно я смотрю все у себя в баре на Ветеранов, но в этот раз планирую раскрыть новые заведения. Например, уже присмотрел бельгийский паб, чтобы там смотреть матчи сборной Бельгии на поздних стадиях.
Во время трех последних больших турниров сборных я убедился, что самое главное – это оперативность. Матч закончился – и что-то по нему нужно зрителю или читателю на протяжении 12 часов. Потом это умирает к чертям собачьим. Поэтому моя задача – хорошо и оперативно работать. Поменьше монтажа, больше фактуры голосом. Чуть хуже качество, но чуть быстрее выкладывание на ютуб. Плюс я уже договорился с Евроспортом, что мы будем по полной *** [пахать].
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Меня интересует судьба сборной России. Если она облажается, что будет со Стасом, что будут говорить ютуб-блогеры, что напишут хейтеры. И что будет, если он разорвет – не менее интересно, потому что им всем придется говорить: «Ну да, результат есть». Так что сборная Россия для меня это интрига. Будет классно, если она выступит удачно. Мне не то чтобы хочется болеть за эту сборную, но она вызывают у меня симпатию. Еще одна интрига – что это наверняка последнее Евро для Криштиану Роналду. Он в этом сезоне проваливал все большие матчи. И я надеюсь, что на Евро он все-таки зарешает и напомнит, кто здесь батя.
Буду болеть за сборную Уэльса, потому что Гарик Бэйл, потому что они для меня главная сенсация 2016 года. Бэйл, когда играет не за Мадрид, забывает про гольф и когда он в драконной форме, он абсолютно разрывной футболист. Поэтому, я думаю, он может сумасшедше зажечь, а потому вернуться в «Реал» к великому Карло Анчеллотти и там тоже, естественно, зажечь.
Вторая сборная, которой симпатизирую – Украина. Потому что у меня много зрителей из Украины, много знакомых. Я никаких враждебных чувств не испытываю. Мне обидно, что из-за действий РФС и другого русского политического органа, мне сейчас пишут под видосами: «Мы всей страной будем болеть за Бельгию против России». Это не круто.
Так что: Уэльс, Украина, по умолчанию Россия и Португалия из-за Криштиану Роналду.
Будет здорово, если сборная Бельгии, которая созревала последние десять лет, выиграет чемпионат Европы. Потому что я это спрогнозировал заранее. Хочется быть маэстро прогнозов. Я уже угадал победителя чемпионата Испании за 8-9 месяцев до его финиша. Потом угадал победителя ЛЧ, что это будет «Челси», а не «Ман Сити». Что Эмери выиграет Лигу Европы. И теперь надеюсь, что бельгийцы зарешают».
Виктор Кравченко (ведущий ютуб-канала «Площадка»)
«У меня всегда были возбуждение и трепет перед большими турнирами сборных. А в этот раз только волнение. Потому что это первый для меня рабочий турнир. До этого я просто смотрел футбол, а сейчас нужно продуктивно поработать. Поэтому у меня есть такой мандраж.
Мы запустили на нашем ютуб-канале большой проект. Сняли огромный дом в Подмосковье, построили там футбольное поле, притащили большой экран, обложили всеми возможными плюшками. Все, что снилось в 16 лет. В этом доме будем жить весь месяц, смотреть все матчи, пилить контент. К нам будут приезжать на каждый матч разные гости. Вот вышел первый выпуск – приезжал Красава, ребята из КВН-команды «Союз».
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Но мне бы хотелось еще в гущу событий попасть. Поеду на первый матч в Питер. Попытаюсь прорваться в Данию на их игру с Россией. Попытаюсь прорваться в Копенгаген – хочу там быть около стадиона, побыть с людьми, посмотреть, как они болеют против сборной России. Еще мне пришлось купить билет на игру Португалия – Франция. Смешно звучит, но мне правда пришлось. Чтобы были основания на въезд в Европу.
Для меня главная интрига не футбольная. Мне интересно, сколько будет скандалов, кто снимется, сколько заболевших, кто куда-нибудь не доедет, встанет ли во время турнира в ворота полевой игрок. Мне не особо нравится история с выходом команд из группы с третьего места. Эта забирает у нас интересные повороты и драмы, когда большие команд вылетают на первой стадии.
В первую очередь буду болеть за Россию и Украину. Из топов – за португальцев, мне очень нравится их состав, прям сексуальный. У них наконец-то есть супертоповый центральный защ, офигенные опорники. За Шевченко буду болеть – он мне очень нравится с детства. И надеюсь, что наши до ¼ дойдут. Еще приболею за Северную Македонию. Там играет один типок 20-летний, он из «Штутгарта», мы с ним через одного чувака случайно знакомы. И я за него больше всех буду трястись. У него там около 20 матчей за всю жизнь, играет во второй Бундеслиге и едет на Евро! Его зовут Дарко Чурлинов.
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Очень сильно жду невыхода Испании из группы из-за этого ссыкуна Энрике. Он меня просто выбесил, когда не пригласил ни одного игрока «Реала». Он личные амбиции переносит на заявку команды – вот это бесит. Желаю ему скорейшего вылета».
Дмитрий Егоров (ютуб и телеграм «Едим спорт»)
«Никаких ожиданий нет. Это Евро мне абсолютно неинтересно. Ведь самое крутое в больших турнирах, когда ты приезжаешь на определенную территорию, где образуется сгусток различных культур. Нынешнее раздербаненное Евро неинтересно. Я просто уехал на юг, придумал проект «АНТИЕВРО», где мы будем общаться с обычными людьми, играть в футбол на фоне мало кому нужного турнира.
У меня есть аккредитация на Евро, но она мне не нужна. Сейчас я нахожусь в Нальчике, где мы вчера играли с ребятами в футбол. Дальше еду в Алагир на родину Черчесова. И так буду хаотично перемещаться по югу России. И выкладывать в день-два по ролику о наших путешествиях.
Главная интрига Евро для меня – сможет ли Черчесов надрать жопу всем тем критикам или он сдуется. И такая же интрига с Дзюбой. Я буду всегда болеть за сборную России, остальные команды мне вообще не интересны. Поэтому Россия – мой явный фаворит. Ну, и поддержал бы Данию. Как андердога, в которого никто не верит.
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За сборную Украины болеть не буду. Все, что они делают сейчас – политическое высказывание. И футбол превращается в политическую игру, где результат будет сброшен в этот котел. Мне это не нравится, и я не хочу быть терпилой, который болеет за сборную Украины только потому что… потому».
Евгений Платонов (ютуб и телеграм «Портье Дрогба»)
«С начала недели я процентов на 90 уже наполнен ожиданием Евро. Ощущение праздника и правда есть, как в детстве! Осталось только плакат на стену распечатать, который от руки заполнять буду. Я даже два разных скачал, оба повешу.
Буду курсировать между домом и нашей каморкой, где записываем видосы. В бар – только если кто-нибудь позовет в компанию, по своей инициативе точно не пойду, а то буду сидеть там и прокрастинировать, что работа стоит, пока я пиво трескаю. Никаких билетов не брал, острое желание посещать стадионы вживую давно пропало. Если вдруг пригласят и подгонят билет – пойду. А искать было лениво.
Сильнее работать, чем в последние лет пять, я просто физически не могу. Так что в прежнем режиме, ничего специального. Мы со зрителями нашего канала нашли устраивающий обе стороны формат, так и действуем. И зацикливаться только на Евро весь месяц не будем – одним глазом надо следить за клубной жизнью, трансферами, так что будут и на другие темы выпуски, как обычно.
Интересно, что покажет Турция со своим молодым резвым составом. Провалятся ли голландцы с Франком де Буром. Сможет ли одна суперзвезда тащить какую-либо сборную по турниру, или в современном футболе такое уже невозможно.
Когда наши едут домой, я на больших турнирах продолжаю болеть за сборную Италии, со времен Роберто Баджо люблю эту команду. Помню, очень жалел их в финале 2000-го. Мне почему-то нравится итальянская футбольная культура. В каждом поколении куча симпатичных персонажей! Из нынешнего состава, например, Николо Барелла и Федерико Кьеза. Кстати, впервые в истории Италия играет зрелищно, в атаку. Если же Италия вылетит, то сборная Англии следующая в моих приоритетах. И лично Джек Грилиш.
Мечтаю о встрече сборных России и Украины. В финале желательно, разумеется!»
Кирилл Бельский (телеграм и ютуб Breakeven’s и Chelsea News)
«Наверное, первый Евро, который я вообще встречу холодно. Почему? Очень устал эмоционально после клубного сезона, который закончился уж слишком эпично для «Челси». Задумался и понял, что впервые за год посмотрю футбол ради футбола, без мыслей в голове о каких-то исходах. Кайф! Но мысли мои этот Евро не будоражит совсем.
Подавал заявку на все матчи в Питере еще в 2019-м. Выиграл парочку билетов на четвертьфинал и был несказанно рад, но жеребьевку, связанную с сокращением количества зрителей, я проиграл. Еще один повод холоднее отнестись к этому Евро! На самом деле фан-зону в Москве точно планирую посетить, может быть, под большие матчи в бар сгоняю, но по большей части матчи буду фоном посматривать.
Клубные каналы очень плохо переживают подобные события. Планирую следить внимательно за игроками «Челси» и после каждой сыгранной стадии подытоживать их успехи/неуспехи в отдельных дайджестах. Возможно, что-то по отдельным матчам или слухам буду делать, но тут все зависит от инфополя.
Главная интрига – сможет ли Франция проиграть сама себе? Ну, давайте честно, у них настолько охреневший состав, что они обязаны Евро забирать без вариантов – тем более все остальные в явном упадке. А как красиво поднять кубок на «Уэмбли»... Французы вряд ли откажутся от такого укола в адрес англичан.
Еще одна интрига – сможет ли Канте показать себя во всей красе и навязать тем самым Левандовски борьбу за ЗМ? Что на этот раз учудит Миши Батшуайи? Кто будет открытием турнира? Тут у меня в кандидатах Украина и Дания.
Я с 2006 года дико глорю за сборную Франции, во многом благодаря персоналиям – напоминать о том составе даже не стоит, я думаю. Сейчас в сборную вернулся обожаемый мною еще со времен «Лиона» Карим Бензема, там же Оли Жиру, Канте, Зума – своячки из клубной темы. Не могу их не поддерживать, это святое.
Англия и Германия тоже в моем фаворе в этом году – по три игрока из «Челси». Особенно переживать буду за Маунта и Вернера, которые особенно полюбились в клубном сезоне. Немного попереживаю за Аспиликуэту, но, если честно, испанцев на дух не переношу.
Жду Н'Голо Канте с кубком чемпионов Европы. Такой он еще не поднимал. Готов выучить и спеть на камеру чант про Канте в таком случае. Учитывая, что я не знаю французского, будет позорно, убого, но забавно!»
Александр Журавлев (автор и ведущий ютуб-канала «МЯЧ Production»)
«Этот Евро я ждал гораздо меньше, чем чемпионат мира в России. Сейчас нет ощущения праздника, когда все собираются в одном месте. Но мне все равно интересно – что из себя представляют сборные, потому что у многих подобрались классные составы. Есть явный фаворит – Франция, но я абсолютно не верю, что они победят.
Пока матч России с Бельгией – единственная игра, которую посещу. Надеюсь еще попасть здесь же на ¼ или в Баку. Но с Баку есть проблема – туда нужно ехать либо с вакциной, либо с антителами. Остальные игры буду смотреть из дома.
У нас уже вышел формат «Битва составов», где мы предположили лучших игроков Евро. Плюс выйдет подкаст, где мы обсуждаем турнир. Это должен быть необычный видеоподкаст – будет 3-4 выпуска. Ну и продолжат выходить наши обычные форматы «Топ 10». Прирост подписчиков, конечно, зависит от выступлений сборной России. На чемпионате мира был мощный прирост, потому что сборная играла очень хорошо.
Главная интрига – выйдет ли Россия из группы. А если выйдет – это уже будет не провалом. Буду болеть за Россию и Украину. И хочется, чтобы турнир забрала команда, которая не фаворит. То есть не Франция. Хочется, чтобы выиграла Италия или Нидерланды. Или даже Англия – она исторически заслужила большой трофей.
Если сборная России выйдет в полуфинал, посвящу на «Мяч Production» целый большой выпуск ей».
Михаил Борзыкин (ютуб и телеграм «Фабрика Футбола»)
«Ожидание одно: усатого Стаса выгонят из сборной, тупиковый путь развития закончится, начнется возрождение команды, которую будут уважать и любить. К турнирам сборных отношусь спокойно – архаизм как он есть.
Смотреть буду дома. То есть работать. У меня июнь – самый сложный месяц. На покатушки времени нет. Новых форматов не будет. Будет больше контента. Сейчас строится новая студия, хотели успеть до старта Евро, но не судьба. Возможно, будет больше обсуждений в формате диалога.
Интриг никаких. Абсолютно наплевать. Смотрю только потому, что это работа. Ни за кого болеть не буду».
«Фалькао не приехал» (лучший телеграм-канал про футбольную экзотику)
«Евро подкрался незаметно, хотя, чем ближе к турниру, тем более явно проступала ноющая ностальгия и чувство нетерпения: ну когда же уже! Видимо, мы соскучились по топовому футболу на уровне сборных.
В нашей маленькой редакции все работают в разных спортмедиа, так что впереди у нас месяц напряженной работы. Будем сидеть в Москве, наслаждаться теплым июньским солнышком, изредка выбираясь в бар на вечерние матчи. Но! Не торопитесь нас жалеть, потому что футбол на расстоянии любить порой проще, чем в гуще событий.
Помимо основной работы, конечно, будем много и жадно писать в канал. Всевозможная дичь – это по-прежнему к нам.
Главные интриги – насколько громким будет провал де Бура, забьет ли Горан Пандев (upd: забил!), у кого еще начнет полыхать от шуток Слуцкого.
Наш фаворит – Италия. Странно, что об этой сборной так мало говорят накануне Евро, но она куда интереснее и куда опаснее, чем многим кажется. На фоне попсовой Франции и стареющей Германии болеть за Италию круто! И, как дань традиции, поддержим Англию и Голландию. Но ни в очередной созыв от Саутгейта, ни в «оранжевых» мы не верим по-настоящему. Видишь, де Бур, до чего ты нас довел!
Когда Италия победит Францию в финале мы будем пить, пока держат ноги и напишем полноценный пост в «Фалькао не приехал» на итальянском языке».