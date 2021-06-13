Как блогеры ютуба и телеграма относятся к Евро. Рассказывают Егоров, Городницкий, «МЯЧ Production», «Фалькао не приехал» и другие

Единственное, что меня разочаровало: я зашел в ларек «Союз-Печать», спросил, есть ли у них бумажные справочники по Евро. Мне сказали, что, конечно же, нет. Поэтому мне придется пользоваться справочником сайта «Гол.ру», где есть факт на каждого из футболистов, который участвует на Евро.

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Во время турнира никуда не поеду, буду в Петербурге, максимум – в Москве по делишкам. У меня нет аккредитации, я ее и не запрашивал. Потому что мой формат работы подходит для дивана или фан-зоны, а не для стадиона, который только замедлит работу. Ну что там, репортаж писать? Мы ж не в 2005 году и даже не в 2010-м. Так что: диван, статистические сайты, «Евроспорт», «Гол».

Хочу открыть минимум 1десять новых баров за этот чемпионат Европы. Обычно я смотрю все у себя в баре на Ветеранов, но в этот раз планирую раскрыть новые заведения. Например, уже присмотрел бельгийский паб, чтобы там смотреть матчи сборной Бельгии на поздних стадиях.

Во время трех последних больших турниров сборных я убедился, что самое главное – это оперативность. Матч закончился – и что-то по нему нужно зрителю или читателю на протяжении 12 часов. Потом это умирает к чертям собачьим. Поэтому моя задача – хорошо и оперативно работать. Поменьше монтажа, больше фактуры голосом. Чуть хуже качество, но чуть быстрее выкладывание на ютуб. Плюс я уже договорился с Евроспортом, что мы будем по полной *** [пахать].

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Меня интересует судьба сборной России. Если она облажается, что будет со Стасом, что будут говорить ютуб-блогеры, что напишут хейтеры. И что будет, если он разорвет – не менее интересно, потому что им всем придется говорить: «Ну да, результат есть». Так что сборная Россия для меня это интрига. Будет классно, если она выступит удачно. Мне не то чтобы хочется болеть за эту сборную, но она вызывают у меня симпатию. Еще одна интрига – что это наверняка последнее Евро для Криштиану Роналду. Он в этом сезоне проваливал все большие матчи. И я надеюсь, что на Евро он все-таки зарешает и напомнит, кто здесь батя.

Буду болеть за сборную Уэльса, потому что Гарик Бэйл, потому что они для меня главная сенсация 2016 года. Бэйл, когда играет не за Мадрид, забывает про гольф и когда он в драконной форме, он абсолютно разрывной футболист. Поэтому, я думаю, он может сумасшедше зажечь, а потому вернуться в «Реал» к великому Карло Анчеллотти и там тоже, естественно, зажечь.