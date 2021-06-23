Португалия - Франция: 23 июня 2021 смотреть онлайн

Португалия
-:-

Португалия - Франция: 23 июня 2021 смотреть онлайн

Франция
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
23 июня 2021, 21:00 МСК
23.06.2021, 21:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Португалия
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
6
Семеду
Рубен Семеду
19
Мариу Руй
Мариу Руй
2
Семеду
Нельсон Семеду
4
Диаш
Рубен Диаш
7
Роналду
Криштиану Роналду
8
Моутинью
Жоао Моутинью
13
Перейра
Данилу Перейра
16
Фернандеш
Бруну Фернандеш
20
Жота
Диогу Жота
23
Фелиш
Жоау Фелиш
Запасные
12
Лопеш
Антони Лопеш
-
22
Силва
Руй Силва
-
6
Фонте
Жозе Фонте
-
16
Канселу
Жоау Канселу
-
17
Дуарте
Домингуш Дуарте
-
15
Оливейра
Сержиу Оливейра
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
-
10
Силва
Бернарду Силва
-
18
Рубен Невеш
Рубен Невеш
-
16
Нету
Педру Нету
-
14
Тринкау
Тринкау
-
9
Паулинью
Паулинью
-
Франция
мин
1
Льорис
Уго Льорис
4
Варан
Рафаэль Варан
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
2
Павар
Бенжамен Павар
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
6
Погба
Поль Погба
14
Рабьо
Адриан Рабьо
9
Жиру
Оливье Жиру
7
Гризманн
Антуан Гризманн
22
Тюрам
Маркус Тюрам
Запасные
16
Манданда
Стив Манданда
-
23
Мэйньян
Майк Мэйньян
-
19
Динь
Люка Динь
-
15
Зума
Курт Зума
-
21
Дюбуа
Лео Дюбуа
-
5
Лангле
Клеман Лангле
-
8
Агилар
Рубен Агилар
-
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
-
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
-
20
Коман
Кингсли Коман
-
10
Мбаппе
Килиан Мбаппе
-

Прошлые матчи

14.11.2020 14 нояб. 2020 сб 22:45
Португалия
0 : 1
Франция
14.11.2020 14 нояб. 2020 сб 22:45
Португалия
0
Франция
1
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Франция
0 : 0
Португалия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Франция
0
Португалия
0
10.07.2016 10 июля 2016 вс 22:00
Португалия
1 : 0
Франция
10.07.2016 10 июля 2016 вс 22:00
Португалия
1
Франция
0

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