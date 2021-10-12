Криштиану Роналду
ЧМ-2022
Португалия
Люксембург
Роналду забил Люксембургу девять голов за карьеру. Это его лучший показатель в сборной
вчера, 22:38
Криштиану Роналду оформил дубль ударами с пенальти в матче Португалии и Люксембурга. Это его седьмой и восьмой голы в играх против Люксембурга. Во втором тайме Роналду забил девятый гол.
Всего Роналду сыграл с таким соперником в десятый раз. До этого он имел шесть голов в этом противостоянии, но распределил их на шесть разных матчей.
Роналду имеет 115 голов за карьеру в сборной Португалии. Чаще всего он забивал Люксембургу (9), Швеции (7) и Литве (7).
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