Криштиану Роналду
ЧМ-2022
Португалия
Люксембург
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#Криштиану Роналду #ЧМ-2022 #Португалия #Люксембург

Роналду забил Люксембургу девять голов за карьеру. Это его лучший показатель в сборной

вчера, 22:38

Криштиану Роналду оформил дубль ударами с пенальти в матче Португалии и Люксембурга. Это его седьмой и восьмой голы в играх против Люксембурга. Во втором тайме Роналду забил девятый гол.

Всего Роналду сыграл с таким соперником в десятый раз. До этого он имел шесть голов в этом противостоянии, но распределил их на шесть разных матчей.

Роналду имеет 115 голов за карьеру в сборной Португалии. Чаще всего он забивал Люксембургу (9), Швеции (7) и Литве (7).

Матч завершен
Португалия
Роналду 8
Роналду 13
Фернандеш 18
Палинья 69
Роналду 87
5:0
Матч завершен
Люксембург
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Источник:
Гол.ру
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