Криштиану Роналду
ЧМ-2022
Португалия
Люксембург
Роналду впервые за карьеру забил Люксембургу больше одного гола за матч
7 минут назад
Португалия встретилась с Люксембургом в квалификации ЧМ-2022. Уже к 13-й минуте Криштиану Роналду реализовал два пенальти.
Перед этой игрой он имел шесть голов за карьеру в матчах против Люксембурга. Роналду распределил их на шесть разных матчей.
Еще Роналду девять раз играл против Люксембурга. Португалия выиграла все эти матчи.
После двух реализованных пенальти Роналду набрал 114 голов за сборную Португалии. Это рекорд.
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