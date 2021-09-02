Все 111 голов Роналду за сборную в одной картинке. Кому забивал, как долго, сколько пенальти

Для Криштиану Роналду особенно важны матчи против Швеции. Именно Швеции он забил сотый гол в составе сборной Португалии – это случилось прямым ударом со штрафного. В той же игре Роналду оформил и 101-й мяч. Чаще всего он забивает Швеции и Литве (по семь голов). В 2017-м Португалия проиграла Швеции товарищеский матч (2:3), хотя вела 2:0 с голом Роналду.

С Литвой связана другая история: Роналду забил ей покер. За карьеру он только дважды забивал по четыре мяча в матчах за сборную. Первый раз это было с Андоррой в 2016-м, потом – с Литвой в 2019-м. Все голы в ворота Литвы Роналду уместил в два матча. Сначала забил четыре, потом – три. Португалия победила в обеих играх с общим счетом 11:1.

За карьеру Роналду только 14 раз забил за Португалию ударом с пенальти. Transfermarkt посчитал, что он семь раз мазал пенальти в составе сборной. Если бы не эти промахи, рекорд случился бы раньше. Последний незабитый пенальти случился как раз в матче с Ирландией – там удар Роналду вытащил 19-летний вратарь. Это первый с 2018 года промах Роналду с пенальти в матчах сборных.

Так Роналду распределил по турнирам все голы за сборную Португалии: