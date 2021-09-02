Все 111 голов Роналду за сборную в одной картинке. Кому забивал, как долго, сколько пенальти
Португалия победила Ирландию (2:1) в квалификации ЧМ-2022. Криштиану Роналду – автор победного дубля. Он забивал на 89-й и 96-й минутах, но голы важны не только из-за сюжета матча. Теперь Роналду – главный бомбардир в истории сборных. Он забил 111 голов за 180 матчей в составе Португалии. До него лидерство удерживал иранец Али Даеи – 109 голов.
Роналду уже назвал этот рекорд особенным. Написал в инстаграме после матча: «Али Даеи установил такую высокую планку – даже я начал думать, что никогда не перебью это достижение. Поздравляю Даеи с тем, что он так долго удерживал этот рекорд. И спасибо за уважительное отношение в моменты, когда я приближался к его выдающемуся результату».
Каким сборным Криштиану Роналду забил все свои голы:
Для Криштиану Роналду особенно важны матчи против Швеции. Именно Швеции он забил сотый гол в составе сборной Португалии – это случилось прямым ударом со штрафного. В той же игре Роналду оформил и 101-й мяч. Чаще всего он забивает Швеции и Литве (по семь голов). В 2017-м Португалия проиграла Швеции товарищеский матч (2:3), хотя вела 2:0 с голом Роналду.
С Литвой связана другая история: Роналду забил ей покер. За карьеру он только дважды забивал по четыре мяча в матчах за сборную. Первый раз это было с Андоррой в 2016-м, потом – с Литвой в 2019-м. Все голы в ворота Литвы Роналду уместил в два матча. Сначала забил четыре, потом – три. Португалия победила в обеих играх с общим счетом 11:1.
За карьеру Роналду только 14 раз забил за Португалию ударом с пенальти. Transfermarkt посчитал, что он семь раз мазал пенальти в составе сборной. Если бы не эти промахи, рекорд случился бы раньше. Последний незабитый пенальти случился как раз в матче с Ирландией – там удар Роналду вытащил 19-летний вратарь. Это первый с 2018 года промах Роналду с пенальти в матчах сборных.
Так Роналду распределил по турнирам все голы за сборную Португалии:
- Квалификация ЧМ – 33
- Квалификация Евро – 31
- Товарищеские матчи – 19
- Чемпионат Европы – 14
- Чемпионат мира – 7
- Лига наций – 5
- Кубок конфедераций – 2
Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в 2003 году. Первый гол он забил только в финальной части Евро-2004. Это случилось в матче группового этапа против Греции. На том же турнире у Роналду был еще один гол – в полуфинале против Нидерландов. Оба мяча на турнире он забил головой. Всего в 2004 году Роналду семь раз забивал в составе Португалии.
УЕФА выявил важную тенденцию в голах Роналду. Чаще всего он забивает за сборную после 76-й минуты. Статистика с 76-й по 85-ю – 19 голов. После 85-й – еще 16 голов. Эта тенденция объясняет, почему рекордные голы в матче с Ирландией Роналду забил именно в конце матча. Хуже всего Роналду действует с 11-й по 20-ю минуты матча. На этом отрезке у него всего три гола за 180 игр.
Роналду распределил 111 голов на 73 матча. 18 раз он оформлял дубль – это еще одна важная отсылка к матчу против Ирландии. Португалия проиграла только семь матчей, в которых забивал Роналду. Обычно его голы почти всегда гарантируют победу – так было 60 раз. Из топ-сборных Роналду никогда не забивал в ворота Англии и Италии.
Зато у Роналду есть голы в ворота России. Именно в матче с Россией в 2004-м он оформил первый дубль в составе Португалии. Ту игру Португалия разгромно выиграла со счетом 7:1, а у Роналду в ней был еще и ассист. Следующий гол в матче с Россией случился в 2017-м. На Кубке конфедераций Португалия выиграла у России со счетом 1:0 – из-за единственного мяча от Роналду.
Голы Роналду принесли Португалии победу на Евро-2016 и в первом розыгрыше Лиги наций. Сейчас сборная лидирует в группе квалификации ЧМ-2022. Она набрала десять очков за четыре матча. Роналду в этих играх забил три гола. Ему 36 лет – и этим летом Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Называет это контрактом, который придает мотивацию.
Роналду отметил рекордные голы за Португалию и в твиттере – и там тоже слова о мотивации. Он опубликовал видео от Nike и подписал: «Не просто побит очередной рекорд, а именно еще один рекорд. Думаю, важно ставить цели, чего бы вы ни хотели достичь в жизни. Важно над чем-то работать. Надеюсь, ваша цель поможет вам достичь величия».